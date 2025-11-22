Iklass revient avec « Teegré », un album pour la paix et un hommage au Capitaine Ibrahim Traoré

L’artiste burkinabè Iklass a dévoilé son nouvel album de neuf titres, intitulé « Teegré », dans la soirée du vendredi 21 novembre 2025 à Ouagadougou. Chanté en français et en mooré, cet opus est un plaidoyer vibrant pour la paix, le respect, le vivre ensemble, et se distingue par un message fort de spiritualité et un hommage au Chef de l’État.

Le cœur de l’album réaffirme les thèmes chers à l’artiste, des messages qu’il juge essentiels pour la nation et le continent. Iklass insiste sur la pertinence de ses textes dans le contexte actuel.

Interrogé sur l’orientation thématique de « Teegré », Iklass a expliqué que ses œuvres sont centrées sur les valeurs fondamentales de l’humanisme.

« Ce sont les mêmes trucs que je ne cesse de répéter. La paix, l’amour, le respect, la cohésion sociale, le vivre ensemble… », a-t-il détaillé. Le titre de l’album, « Teegré », reflète la philosophie et la foi profonde qui guident Iklass dans sa carrière et sa vie.

Le choix du nom, qui signifie « Dieu est au devant » en mooré, est un acte de foi pour l’artiste. Il exprime sa confiance totale en une guidance supérieure. « Dieu est au devant de ma vie et c’est en lui que je me confie, totalement à lui. Aussi pour dire que tout ce qu’il va faire pour moi, ça sera le meilleur », a-t-il affirmé avec conviction.

Iklass, qui réside de longue date en Allemagne, a choisi de dédier l’un des neuf titres au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Ce geste est né du constat que l’image du dirigeant burkinabè rayonne positivement au-delà des frontières africaines. L’artiste a souligné l’impact du Président Traoré à l’étranger.

« J’ai fait un titre pour lui rendre hommage parce qu’il fait la fierté du Burkina Faso, de l’Afrique et même dans le monde entier. Je vis depuis très longtemps en Allemagne et quand tu parles de Ibrahim Traoré, le nom du Burkina Faso est vraiment respecté », a-t-il détaillé.

L’album « Teegré » se compose de neuf morceaux variés, incluant une collaboration et un autre hommage. L’album Teegré est disponible au prix unitaire de 5000 F CFA et l’artiste compte faire vibrer le public burkinabè avec ses rythmes et ses messages d’espoir.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24