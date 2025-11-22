Lutte contre les cancers féminins : Les policières mobilisées pour la prévention et le dépistage

Partage

L’Association des fonctionnaires féminins de la Police nationale a organisé, ce samedi 22 novembre 2025, une conférence publique sur la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus, suivie d’une opération de dépistage et de sensibilisation. Cette conférence s’est tenue sous le thème “Les cancers féminins : prévention, dépistage précoce et prise en charge”.

Selon la présidente de l’association, la commissaire divisionnaire de Police Natacha Zoungrana, les cancers du sein et de l’utérus figurent parmi les premières causes de mortalité féminine à travers le monde.

“En Afrique, particulièrement au Burkina, les chiffres restent alarmants. Trop de femmes arrivent dans nos centres de santé à des stades avancés, parce qu’elles n’ont pas été dépistées à temps, par manque de moyens, de sensibilisation, ou simplement par peur”, a-t-elle déploré.

Elle a affirmé que lorsqu’un cancer est détecté tôt, il peut se soigner facilement et, dans de nombreux cas, les patientes guérissent. “La santé de la femme, c’est une priorité nationale. La santé de la policière est le pilier de la performance de l’institution policière”, a-t-elle déclaré en encourageant le dépistage.

Pour Natacha Zoungrana, à travers cette activité, l’association entend sensibiliser au moins 300 femmes sur les risques liés aux cancers et sur les moyens de prévention. “Nous avons également voulu dépister 100 femmes pour les cancers du col de l’utérus, dépister également 100 femmes pour le cancer du sein”, a-t-elle précisé.

Elle a par ailleurs appelé à briser le silence autour de ces maladies dévastatrices. “Les cancers féminins restent un tabou, également une honte pour la plupart des femmes. C’est pour ça que nous avons voulu initier cette conférence pour sensibiliser les femmes pour qu’elles prennent conscience qu’être malade ce n’est pas une honte, et qu’elles soient en même temps actrices de leur propre santé”, a-t-elle poursuivi.

En rappel, à travers cette initiative, l’Association des fonctionnaires féminins de la Police nationale réaffirme son engagement en faveur de la santé des femmes, en particulier celle des policières.

En misant sur la sensibilisation, le dépistage précoce et la libération de la parole autour des cancers féminins, elle entend contribuer à réduire la mortalité liée à ces maladies et à encourager chaque femme à devenir actrice de sa propre santé.

Une démarche citoyenne et professionnelle qui s’inscrit pleinement dans la volonté de bâtir une police plus forte, plus informée et plus résiliente.