L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso Soutient l’Initiative Faso Mêbo

publicite

0 Partages Partager Twitter

‎L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso a offert 10 tonnes de ciment à l’initiative Faso Mêbo. Ce don, réalisé le samedi 13 septembre 2025 à Ouagadougou, souligne le soutien de l’association à cette action d’envergure nationale lancée par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

En guise de soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, l’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF) a posé un acte fort.

Le samedi 13 septembre 2025, l’association a fait don de 10 tonnes de ciment, marquant ainsi son engagement ferme aux côtés du président du Faso pour la construction de la nation.

« Ce matin l’association est présente au QG de Faso Mêbo afin de procéder à un don de 10 tonnes de ciment. Le message qui se cache à travers ce geste, c’est pour témoigner notre engagement pour et accompagner toutes les initiatives sociales, du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

A travers ce don, nous voulons manifester également que la police nationale est engagée à accompagner toutes les initiatives », a déclaré Natacha Zoungrana, présidente de l’association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso.

Par ce don, la présidente de l’association, Natacha Zoungrana, a adressé un message fort à l’ensemble de la population, l’exhortant à s’unir pour faire de cet appel du président du Faso une réussite collective. « Nous appelons toute la population à s’impliquer, à vraiment accompagner cette initiative comme elle le fait déjà », a-t-elle déclaré.

L’association a bénéficié de l’appui technique et financier de l’ensemble des policières, dont celles en activité, en retraite, et même au-delà des frontières.