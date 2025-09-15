L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso Soutient l’Initiative Faso Mêbo

‎L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso a offert 10 tonnes de ciment à l’initiative Faso Mêbo. Ce don, réalisé le samedi 13 septembre 2025 à Ouagadougou, souligne le soutien de l’association à cette action d’envergure nationale lancée par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. 

En guise de soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, l’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF) a posé un acte fort.

Le samedi 13 septembre 2025, l’association a fait don de 10 tonnes de ciment, marquant ainsi son engagement ferme aux côtés du président du Faso pour la construction de la nation.

« Ce matin l’association est présente au QG de Faso Mêbo afin de procéder à un don de 10 tonnes de ciment. Le message qui se cache à travers ce geste, c’est pour témoigner notre engagement pour et accompagner toutes les initiatives sociales,  du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

A travers ce don, nous voulons manifester également que la police nationale est engagée à accompagner toutes les initiatives », a déclaré Natacha Zoungrana, présidente de l’association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso.

Natacha Zoungrana, présidente de l’association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso

Par ce don, la présidente de l’association, Natacha Zoungrana, a adressé un message fort à l’ensemble de la population, l’exhortant à s’unir pour faire de cet appel du président du Faso une réussite collective. « Nous appelons toute la population à s’impliquer, à vraiment accompagner cette initiative comme elle le fait déjà », a-t-elle déclaré.

L’association a bénéficié de l’appui technique et financier de l’ensemble des policières, dont celles en activité, en retraite, et même au-delà des frontières.

