3e édition de « Marchons en famille » : L’édition tenue sous le signe de la cohésion et de la performance

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 3e édition de la marche sportive intitulée « Marchons en famille » s’est tenue le samedi 13 Septembre 2025, à Pabré. En cette année, Drissa Sawadogo chez les seniors garçons et Marie Ode Saboué chez les seniors filles ont été les vainqueurs.

Chronométrée, cette marche a réuni plus de quatre cents participants dont des juniors et des seniors sur des parcours respectifs de 4 km et 10 km. À l’issue de la compétition, quatre grands vainqueurs étaient attendus.

Chez les seniors, Drissa Sawadogo s’est imposé chez les hommes avec un temps de 1h06mn50s soit 8,97 km/h, tandis que Marie Ode Saboué a dominé chez les femmes en 1h13mn54s soit 8,11 km/h.

Dans la catégorie junior, Cédric Faissal Ouédraogo a terminé premier chez les garçons avec 31mn13s soit une vitesse horaire de 7,68 km/h et Farida Ouédraogo a remporté la course chez les filles en 35mn27s soit 6,77 km/h.

A travers le développement du sport, cette initiative se veut de promouvoir la paix dans un contexte difficile, selon le promoteur Boubacar Kagoné. « C’est une manière de participer à la cohésion sociale et au développement du sport », a-t-il soutenu.

Cette édition s’est distinguée par une amélioration notable de la logistique et une mobilisation accrue des participants selon les promoteurs. Cependant, le président du comité d’organisation, Kader Ouédraogo, a souligné que des défis persistent, notamment sur le plan financier.

Face à cette réalité, il a lancé un appel à l’ensemble des partenaires pour soutenir davantage l’événement afin d’assurer sa pérennité « Pour nous c’est aussi l’occasion de lancer un appel à l’endroit de tous les partenaires à soutenir l’activité pour que cela perdure » a dit Kader Ouédraogo.

Malgré les contraintes, l’ambiance était au rendez-vous et les participants ont salué l’initiative. Drissa Sawadogo, vainqueur chez les seniors garçons, s’est dit honoré par sa victoire. « C’est tout un plaisir pour moi de remporter cette édition et je remercie les organisateurs », a-t-il exprimé.

Guiro Yasmine, quant à elle, a encouragé les jeunes à prendre part à la compétition, insistant sur les bienfaits de l’activité physique car « ça permet d’être en bonne santé même si on gagne pas de trophées ».

Au terme de la marche sportive, douze participants ont été distingués parmi les meilleurs dans les différentes catégories. Chez les seniors, les premiers de leurs catégories, ont reçu des récompenses composées d’une enveloppe de 65 000 FCFA, 3 mois d’abonnement à la salle de gym Ragluo, 1 chapeau de Saponé, une médaille en or, des gadgets et une attestation.

Lire aussi 👉: Burkina Faso : Une marche de 10 km pour rappeler les bienfaits du sport

Du côté des juniors, les premiers chez les garçons et les filles ont également bénéficié des mêmes récompenses, à l’exception de l’enveloppe qui est de 30 000 FCFA. Au total, douze lauréats ont été primés, soit les trois premiers, dans chaque catégorie.