8 mars 2025 : L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso témoigne sa solidarité envers les détenues de la MACO

publicite

L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF) a marqué la Journée internationale des droits de la Femme, ce samedi 8 mars 2025, par une action significative auprès des femmes détenues de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO). Cette initiative a permis à l’association d’apporter un message d’espoir et de soutien à ces femmes en situation de vulnérabilité.

La suite après cette publicité

Chaque 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée, au-delà des réjouissances, est une occasion cruciale de rappeler le rôle essentiel que jouent les femmes dans notre société.

Cette année, l’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF) a jugé utile de manifester sa solidarité envers les femmes détenues de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO), soulignant ainsi leur engagement envers toutes les femmes, y compris celles en situation de vulnérabilité.

Cette initiative s’inscrit dans la mission de l’AFFPN-BF, qui vise à promouvoir les droits des femmes et à soutenir celles qui sont confrontées à des difficultés. En choisissant de rendre visite aux détenues de la MACO, l’association a souhaité leur apporter un message d’espoir et de soutien, leur rappelant qu’elles ne sont pas oubliées.

« Ce 8 mars 2025, nous ne célébrons pas seulement les victoires et les réalisations des femmes, mais aussi leur combat quotidien pour l’égalité, la dignité et la liberté. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de marquer cette journée par un acte concret de solidarité et d’empathie envers celles et ceux qui en ont le plus besoin, les pensionnaires de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO) », a indiqué Natacha Zoungrana, présidente de l’AFFPN-BF.

Composé essentiellement de 50 sacs de riz, 20 sacs de macaroni, 10 sacs de savon et de 3 bidons de 20 litres d’huile, ce don de l’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF) est arrivé à point nommé pour les femmes détenues de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO).

Pour les bénéficiaires, ce don représente bien plus qu’une simple aide matérielle. Il leur offre la possibilité de célébrer la Journée internationale des droits de la femme, tout comme leurs concitoyennes à l’extérieur. Il leur permet de se sentir considérées et soutenues, malgré leur situation de privation de liberté.

« On ne croyait pas qu’il y a des gens au dehors qui pensent à nous. Aujourd’hui, nous sommes vraiment contentes, de savoir que les gens se soucient de nous. Avec ce don, nous allons nous concerter pour cuisiner, mettre la musique, danser, dans une bonne ambiance », a lancé une détenue de la MACO.

Au-delà de cette action symbolique, l’AFFPN-BF œuvre tout au long de l’année pour renforcer la place des femmes au sein de la police nationale et dans la société burkinabè. Ses actions incluent des initiatives de sensibilisation, des programmes de formation et des actions de solidarité envers les femmes en difficulté. »

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite