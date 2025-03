Les deux présumés auteurs des faits d’abus de confiance portant sur environ 250.000.000 FCFA ont été appréhendés

publicite

Par une publication en date d’hier 08 mars 2025 sur sa page Facebook, la Police Nationale émettait un avis de recherche et lançait par la même occasion un appel afin d’aider ses services à appréhender deux fugitifs suspectés d’être impliqués dans des faits d’abus de confiance portant sur une somme de près de 250.000.000 FCFA.

Grâce à la franche et prompte collaboration de tous, les suspects ont été localisés et appréhendés par une équipe de patrouille du Commissariat de Police de District (CPD) de Sidéradougou dans la Comoé, région des Cascades.

Conduits au Commissariat Central de Police de la ville de Banfora, les suspects dénonceront leurs complices au nombre de deux (02). Ce qui permettra aux enquêteurs de découvrir et saisir 194.185.175 FCFA comme numéraire, un pistolet automatique, des munitions et divers autres objets.

Il est à noter que les investigations se poursuivent toujours afin de retrouver le reste de l’argent et les éventuels complices.

La Police Nationale tient à saluer la promptitude de tous les citoyens pour leur collaboration et leur sens élevé de civisme et de patriotisme qui ont prévalu jusqu’à l’arrestation des fugitifs et leurs complices.

Elle remercie par ailleurs toutes les bonnes volontés grâce auxquelles ce résultat a été atteint.

Cette action vient témoigner une fois de plus la bonne collaboration et le ferme engagement de tous autour de la résolution des problèmes de sécurité.

Vive cette collaboration !

Ensemble, nous pouvons bouter l’insécurité hors de nos cités !

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

