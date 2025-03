Burkina Faso : L’Association sport solidarité fait don de vivres et non vivres aux blessés en opérations

L’Association sport solidarité (ASSO) a fait don de vivres et de non vivres d’une valeur totale de plus d’un (1) million de F CFA à la Direction centrale de l’Action sociale et des blessés en opérations (DCAS-BO), sise au sein du camp Aboubacar Sangoulé Lamizana, à Ouagadougou. La remise symbolique est intervenue le samedi 8 mars 2025, à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme.

Une tonne de riz, 2 bidons d’huile de 20 L, 5 cartons de savon et une enveloppe financière de 500 000 F CFA. Ce don, d’une valeur totale de plus d’un (1) million de F CFA, est le fruit des cotisations des membres de l’Association sport solidarité (ASSO) au profit de la Direction centrale de l’Action sociale et des blessés en opérations (DCAS-BO).

Jean-Baptiste Nana, président du comité exécutif de ASSO, a inscrit le don dans le cadre d’une réponse à l’appel du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. « En tant Burkinabè, nous répondons à l’appel du Chef de l’Etat, à la solidarité entre les Burkinabè, seul gage de la sortie de la crise actuelle », a-t-il fait savoir.

Il a aussi présenté le don comme une contribution pour les sacrifices que consentent les Forces combattantes engagées pour la défense de la patrie. « Nous nous sommes dit, si nous sommes à Ouagadougou et que nous arrivons à faire du sport les vendredis soir et dimanches matins, c’est parce qu’il y a des gens qui se battent pour nous.

Et lorsque, par un fait, ils ont été touchés, il est de notre devoir, à leur retour ici, de pouvoir être à leurs côtés pour leur remonter le moral et leur dire que nous sommes de cœur avec eux, que nos prières les accompagnent et que nous implorons la miséricorde de Dieu sur eux pour tout ce qu’ils ont fait pour nous et continuerons de faire », a également avancé le président du comité exécutif de ASSO.

Le Lieutenant Boureima Sankara, administrateur des affaires sociales, a, au nom de la hiérarchie dit toute sa gratitude à ASSO et lui a décerné une médaille à propos. « Ce sont des sentiments de joie et de gratitude », qu’il dit ressentir au regard du don.

Occasion faisant, il a aussi invité d’autres associations à emboiter le pas de ASSO. « La solidarité, comme ASSO a le terme dans son sigle, elle ira où ASSO a décidé de donner le don », a rassuré le Lieutenant Sankara.

L’Association sport solidarité (ASSO), des dires de son président, est une association de jeunes qui se sont retrouvés en amitié. « C’est parti sur la base de 4 ou 5 amis qui ont décidé de s’unir pour faire le sport et nous avons commencé à inviter nos petits frères jusqu’à être environ 70 membres aujourd’hui », a-t-il rappelé. Notre leitmotiv, a-t-il expliqué, c’est d’apporter un peu de soulagement aux plus démunis.

ASSO est aujourd’hui forte d’une soixantaine de membres. ASSO, c’est aussi des Burkinabè, des Ivoiriens, des Camerounais… et plusieurs corps constitués de la société civile à savoir des commerçants, des travailleurs du public et du privé, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des entrepreneurs, des étudiants, des personnes en quête d’un premier emploi, etc.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

