SONABEL : Les candidats présélectionnés convoqués aux tests sportifs

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Le Directeur Général de la Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) communique :

Les candidats présélectionnés pour prendre part aux tests de recrutements de la SONABEL pour des Contrats à Durée Indéterminée (CDI) de :

  • sept (7) Ouvriers Qualifiés Tuyauteurs-Soudeurs,
  • trente (30) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Mécanique de Centrales,
  • dix-huit (18) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Electrique de Centrales,
  • vingt (20) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Centrales,
  • dix-huit (18) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Postes,
  • quarante-six (46) Ouvriers Qualifiés Electriciens de Distribution,
  • un (1) Reprographe,
  • deux (2) Aides-Magasiniers,
  • deux (2) Commis de Centrales,
  • trois (3) Agents de Liaison,
  • Un (1) Dépoteur,

sont informés que les épreuves sportives d’aptitude aux postes se déroulement du 06 au 08 avril 2026 à l’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH : ex. INJEPS), sis à Gounghin, à 06 heures 00 minute .

Le détail des convocations peut être consulté sur le site web de la SONABEL accessible à l’adresse www.sonabel.bf

     
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