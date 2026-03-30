SONABEL : Les candidats présélectionnés convoqués aux tests sportifs
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) communique :
Les candidats présélectionnés pour prendre part aux tests de recrutements de la SONABEL pour des Contrats à Durée Indéterminée (CDI) de :
- sept (7) Ouvriers Qualifiés Tuyauteurs-Soudeurs,
- trente (30) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Mécanique de Centrales,
- dix-huit (18) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Electrique de Centrales,
- vingt (20) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Centrales,
- dix-huit (18) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Postes,
- quarante-six (46) Ouvriers Qualifiés Electriciens de Distribution,
- un (1) Reprographe,
- deux (2) Aides-Magasiniers,
- deux (2) Commis de Centrales,
- trois (3) Agents de Liaison,
- Un (1) Dépoteur,
sont informés que les épreuves sportives d’aptitude aux postes se déroulement du 06 au 08 avril 2026 à l’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH : ex. INJEPS), sis à Gounghin, à 06 heures 00 minute .
Le détail des convocations peut être consulté sur le site web de la SONABEL accessible à l’adresse www.sonabel.bf