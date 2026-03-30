Léo : La Police nationale démantèle un réseau de cambrioleurs

Le Commissariat central de police de Léo a mis fin aux activités d’un réseau de présumés malfrats impliqués dans une série de vols et cambriolages dans la ville et ses environs, a annoncé la Police nationale du Burkina Faso.

Selon les informations fournies, les membres de ce groupe ciblaient principalement les domiciles et les commerces, profitant de l’absence des occupants ou opérant tard dans la nuit pour passer à l’acte. Leur mode opératoire reposait notamment sur l’usage d’outils d’effraction tels que une cisaille et une barre de fer, saisies au cours de l’opération.

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Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu interpeller le membre le plus actif du réseau, présenté comme un multirécidiviste. L’intervention a également permis de récupérer plusieurs objets, dont une moto, des bidons d’essence et d’huile, des chaises en plastique, ainsi que divers autres articles.

La Police nationale a salué l’implication des citoyens dans cette opération, soulignant que leur contribution a été déterminante. Elle a par ailleurs invité la population à poursuivre cette dynamique de collaboration, en signalant tout comportement suspect via les numéros verts 17, 16 et 1010.

Source : Police nationale