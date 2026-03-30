ONU : Macky Sall maintient sa candidature malgré le rejet de l’Union africaine

Malgré l’absence de soutien officiel de l’Union africaine, l’ancien président sénégalais Macky Sall maintient sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Son équipe assure que le processus reste ouvert, en dépit des oppositions enregistrées au sein de l’organisation continentale, rapporte Africa radio.

Selon plusieurs sources, une vingtaine d’États membres s’étaient initialement opposés à cette candidature. Après réexamen, 18 pays continuent d’exprimer des réserves ou demandent un délai supplémentaire, empêchant ainsi l’Union africaine de dégager une position consensuelle.

Sur le plan national, cette candidature suscite également des critiques. Les nouvelles autorités sénégalaises, notamment le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, reprochent à Macky Sall sa gestion du pouvoir, marquée selon eux par des dérives et une répression des manifestations.

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Arrivé au pouvoir en 2012, Macky Sall a dirigé le Sénégal jusqu’en 2024. Il ambitionne désormais de succéder à Antonio Guterres, dont le mandat à la tête de l’ONU prend fin en janvier 2027.

Conformément aux règles en vigueur, chaque candidature au poste de secrétaire général doit être portée par un État membre, sans nécessairement être celui d’origine du candidat.