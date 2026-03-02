ONU 2026 : Le Burundi dépose la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général

Le Burundi a officiellement déposé à New York, au siège des Nations unies, la candidature de Macky Sall, ancien président du Sénégal, dans le cadre du processus de sélection du prochain Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Cette démarche intervient alors que le Burundi assure actuellement la présidence en exercice de l’Union africaine (UA), renforçant la portée diplomatique de cette initiative sur la scène internationale.

La candidature de Macky Sall pourrait ainsi marquer une nouvelle ambition africaine pour la direction de l’ONU, dans un contexte géopolitique mondial marqué par de fortes tensions et des défis multilatéraux majeurs.

     
