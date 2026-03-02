Procès Yé Yaké Camille et autres : Amidou Tiegnan affirme n’avoir jamais reçu sa part des 115 millions FCFA

Le procès Yé Yake Camille et co-prevenus s’est poursuivi au tribunal de Grande Instance Ouaga 1, ce lundi 02 mars 2026. À la barre, Amidou Tiegnan a livré des déclarations qui relancent les soupçons autour du contrat de carburant de 115 millions de francs CFA conclu en 2017 entre le ministère de la Femme et la société de Ramata Bamba née Bamogo.

Appelé à la barre, le témoin a déclaré avoir interrogé Adama Ramiba, alors gestionnaire de carburant, sur la gestion dudit contrat, dont le dossier avait été retiré des pièces à fournir à ASCE-LC.

« Je lui ai demandé comment ça se passait pour le contrat des 115 millions FCFA. Il m’a répondu que c’était déjà partagé. Je lui ai dit que je n’avais pas reçu ma part », a affirmé Amidou Tiegnan.

À la barre, il a maintenu n’avoir jamais perçu la moindre part dans ce qu’il qualifie de « partage » des 115 millions FCFA. Selon lui, les fonds destinés à l’achat de carburant n’ont jamais été utilisés pour les besoins du ministère. En l’absence de pièces justificatives, le dossier lié à ce contrat aurait été retiré du lot des documents transmis à l’ASCE-LC pour contrôle.

Poursuivant sa déposition, le témoin a soutenu que si Adama Ramiba affirme que les fonds ont été partagés, il estime que ce partage aurait concerné le Directeur administratif et financier (DAF) de l’époque, Billa Pasco, et l’ancienne ministre Laure Zongo/Hien.

« Si le gestionnaire du carburant dit que les 115 millions FCFA ont été partagés, je suppose que le partage a été fait entre le DAF et la ministre, parce que c’est elle qui ordonne », a-t-il déclaré.

Une affirmation que le témoin avait déjà formulée lors de sa déposition devant le juge d’instruction. Ces propos viennent ainsi renforcer les zones d’ombre entourant la gestion du contrat de carburant et nourrir les débats sur d’éventuelles responsabilités hiérarchiques et administratives dans ce dossier.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24