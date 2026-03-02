Procès Yé Yaké Camille : Le témoignage de Ramata Bamba au centre des débats

Le procès de Yé Yaké Camille et de ses co-prévenus s’est poursuivi ce lundi 02 mars 2026 au Tribunal de grande instance Ouaga I, avec l’audition de la commerçante Ramata Bamba, née Bamogo, dont le témoignage a relancé les débats sur des remises de fonds en espèces et de possibles pratiques financières irrégulières.

Appelée à la barre, Ramata Bamba a confirmé avoir obtenu un marché de carburant d’un montant de 115 millions FCFA, grâce à l’entremise du prévenu Ismaël Ouédraogo, qui l’aurait introduite au ministère en charge de la Femme. Elle a indiqué avoir été reçue par l’ancienne ministre Laure Zongo/Hien, laquelle aurait salué son engagement professionnel.

Le témoignage s’est ensuite concentré sur des demandes de fonds en espèces. La témoin a déclaré que le Directeur administratif et financier (DAF) de l’époque lui aurait réclamé 40 millions FCFA, affirmant agir au nom de la ministre pour financer une mission de soutien à des enfants vulnérables sous prétexte que le ministère ne disposant pas de budget.

Touchée par cet argument, elle dit avoir remis la somme en espèces, de main à main, vers le lycée Universalis, dans le quartier Kouritenga à Ouagadougou. Elle affirme que le DAF lui aurait promis un pourcentage, qu’elle n’a jamais perçu.

Ramata Bamba a informé la ministre que Ismaël Ouédraogo a perçu la somme de 40 millions de FCFA de sa part. Cette dernière aurait exprimé sa surprise, affirmant n’avoir jamais été informée de cette perception et n’avoir donné aucune instruction en ce sens, tout en envisageant le remplacement du DAF. La témoin reconnaît le visage de Billy Zongo comme étant celui à qui elle aurait remis les 40 millions FCFA.

Elle a également soutenu avoir remis une autre somme de 50 millions FCFA, cette fois à Ismaël Ouédraogo, après que celui-ci l’aurait appelée en lui disant que la ministre avait besoin de cet argent. Deux jours plus tard, lors de la célébration du 8-Mars, elle dit avoir informé directement la ministre de cette remise.

Laure Zongo/Hien aurait alors exprimé son étonnement, affirmant n’en avoir jamais été informée. Selon Ramata Bamba, Ismaël Ouédraogo lui aurait ensuite confié avoir utilisé cet argent pour l’achat de terrains au profit des enfants de la ministre.

Les débats ont toutefois été marqués par des variations dans les montants évoqués, la témoin parlant tour à tour de 35 et de 50 millions FCFA. Elle a expliqué ces incohérences par des problèmes de mémoire, les faits remontant à 2017. Elle a néanmoins maintenu qu’un seul versement de 50 millions FCFA avait fait l’objet d’une décharge, et qu’aucun contact direct n’avait jamais eu lieu entre elle et la ministre au sujet de ces fonds.

Ces déclarations, jugées contradictoires avec celles d’autres prévenus, ont conduit plusieurs avocats de la défense, dont Me Roger Yamba, à annoncer leur intention d’en demander l’éclaircissement.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24