Cameroun : La création du poste de vice-président approuvée par le Parlement

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 3 heures
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Adoptée par 205 voix pour (il y en a eu 16 contre), la réforme permettra au vice-président de diriger le pays à la place du président Paul Biya, doyen des chefs d’État dans le monde et âgé de 93 ans. (Image d'illustration)

Au Cameroun, la création du poste de vice-président de la République a été approuvée le 4 avril 2026 par le Parlement réuni en congrès à Yaoundé la capitale. Cette réforme autorise sa nomination par le président de la République, Paul Biya,  et il aura la charge de diriger le pays en cas de vacance du pouvoir. 

La réforme adoptée par 205 voix pour (16 contre), permettra au vice-président de diriger le pays à la place du président Paul Biya, 93 ans.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Issa Tchiroma Bakary, en exil en Gambie, et qui continue de revendiquer sa victoire à la dernière présidentielle, a qualifié cette réforme de « violation des principes démocratiques » et de « dérive monarchique du pouvoir illégitime ». De son côté, Maurice Kamto a dénoncé dans une vidéo, par le même canal, un « coup d’État institutionnel et constitutionnel ».

La création de ce poste de vice-président s’inscrit dans un mouvement de recomposition des institutions: mi-mars, les présidents des deux chambres du Parlement ont été remplacés.

Aboubakary Abdoulaye, 64 ans, a ainsi été élu à l’unanimité pour prendre la place de Marcel Niat Njifenji à la tête du Sénat. Cavaye Yéguié Djibril, 86 ans, président de l’Assemblée nationale depuis 34 ans, a lui été remplacé par Théodore Datouo, un député de 66 ans de la région de l’Ouest.

A ce jour, les attributions et compétences attachées à ce nouveau poste de vice-président ne sont pas encore précisées par le texte approuvé par les parlementaires.

     
Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 3 heures
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