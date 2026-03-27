Burkina Faso : 2 090 nouveaux policiers prêts à « Servir le Peuple »

De nouveaux policiers sont en fin de formation à l’École nationale de police. Ils ont effectué leur sortie de promotion, ce vendredi 27 mars 2026, à Ouagadougou. Forte de 2 090 policiers, dont 1 941 de la Police nationale et 99 des polices municipales issus de plusieurs communes du Burkina Faso, la promotion a reçu pour nom de baptême “Servir le Peuple”.

Ils sont élégants. Habillés en costume noir, avec une chemise bleu ciel assortie d’une cravate noire bien nouée jusqu’au cou. D’autres, par contre, portent une chemise bleu ciel bien rentrée dans un pantalon noir garni d’un bandeau blanc de part et d’autre, avec une cravate noire pour compléter le look. Pour les policiers municipaux, le costume est d’un kaki foncé, accompagné d’une chemise verte et d’une cravate noire. Sur leurs têtes trônent de jolis chapeaux appelés kébour dans leur jargon.

C’est un moment où l’on oublie toutes les peines et les sacrifices endurés au cours de ces deux années de formation, surtout au moment du port des épaulettes. Un temps fort, empreint d’émotion et de fierté. La fin d’une chose vaut mieux que son commencement, dit-on. Cela se lit sur les visages. Au bout de deux ans de formation, ils intègrent officiellement les rangs des grandes familles de la Police nationale et de la Police municipale.

Baptisés “Servir le Peuple”, ils se disent prêts à servir la Nation jusqu’au sacrifice suprême. Au regard des défis actuels, des réformes ont été opérées au niveau des modules de formation. Trois ateliers de spécialisation ont été mis en place. Sur les 1 941 sous-officiers de la Police nationale, certains ont été orientés vers l’intervention, d’autres vers la sûreté de l’État et la sécurité publique.

“Cette année, nous avons entrepris les reformes dès la deuxième année, les élèves ont été orientés dans trois ateliers : l’atelier sûreté de l’État, l’atelier sécurité publique et l’atelier intervention. C’est pour dire que ces réformes vont en droite ligne avec la spécialisation désormais de tous les policiers”, a annoncé le ministre de la sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana.

Ces nouvelles compétences vont renforcer les capacités des forces combattantes sur le terrain des opérations, affirme le patron de la sécurité nationale. “Une meilleure qualité de formation au niveau de l’École nationale, on ne peut que s’attendre à des meilleurs résultats également sur le terrain. Donc je puisse vous rassurer que ces nouveaux policiers sont désormais aptes à être déployés sur le théâtre des opérations”, a-t-il soutenu.

Le ministre Sana a appelé ces nouveaux policiers à marcher dans l’intégrité et la probité afin de refléter leur nom de baptême. “Le nom de baptême Servir le Peuple dit tout. Désormais toutes les actions de ces policiers, on devrait voir cette population comme des clients. Et comme on aime à le dire, le client est roi. C’est pour cela leur nom de baptême est « Servir le Peuple ».

Une fois de plus c’est de les inviter réellement à l’intégrité, à la discipline, à la courtoisie envers toutes ces populations parce que c’est pour ces populations et c’est grâce à ces populations que nous existons”, a-t-il souligné.

S’adressant à ses désormais anciens élèves, le directeur général de l’École nationale de police, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belem, a rappelé le contexte dans lequel ils intègrent leurs différents corps, marqué par la Révolution progressiste populaire.

“Vous devez être les acteurs de cette révolution. Voila pourquoi je vous invite à incarner les valeurs de patriotisme, d’intégrité, de discipline et de sacrifice que prône cette dynamique nationale”, a-t-il invité.

Et de poursuivre : “soyez fiers de vous. Epousez et chérissez votre métier de policier. Cultivez l’excellence et faites d’elle votre ligne de conduite permanente car comme le disait Aristote : nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas un acte mais une habitude”.

Le parrain de cette promotion, le contrôleur général de police à la retraite Rasmané Ouangrawa, a appelé ses filleuls à être plus proches de la population, comme le souhaitent les autorités actuelles. “Vous devez être à l’écoute et être prompts à répondre à toute sollicitude”, a-t-il conseillé.

La 55e promotion, par la voix de son délégué, a pris l’engagement de servir la Nation avec dévouement. “Au moment où nous franchissons une étape décisive de notre parcours, nous prenons l’engagement solennel de servir avec dévouement, de faire preuve d’intégrité en toutes circonstances et de contribuer avec détermination, à la protection des personnes et des biens partout où besoin sera”, a-t-il affirmé.

W.S

Burkina 24