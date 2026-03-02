Ouagadougou : La Police nationale démantèle deux puissants réseaux criminels, plus de 216 millions FCFA détournés

La Police nationale a mis fin aux activités de deux réseaux de malfrats opérant dans la capitale burkinabè. L’opération, menée par le Commissariat central de police de Ouagadougou (CCPO), s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes.

Le premier réseau, composé majoritairement d’individus de nationalité étrangère, était spécialisé dans les vols à main armée. Son mode opératoire était bien rodé : deux guetteurs se rendaient dans des institutions financières pour identifier des clients effectuant des retraits ou des versements de fortes sommes d’argent.

Les informations recueillies étaient transmises à des binômes motorisés positionnés à proximité. Armés de pistolets automatiques et de fusils d’épaule, ces derniers filaient les victimes jusqu’à un lieu propice avant de passer à l’action, n’hésitant pas à ouvrir le feu pour les neutraliser et s’emparer des numéraires.

Le butin était ensuite partagé entre les membres du groupe, qui planifiaient leurs opérations sous l’appellation « Money-Day ». Selon la Police, ce gang serait impliqué dans la mort de plusieurs personnes, avec un préjudice financier estimé à près de 216 562 500 FCFA.

Le second réseau, constitué en grande partie d’acteurs du domaine du transit, opérait dans le faux et usage de faux en écriture publique, la contrefaçon de sceaux de l’État et le blanchiment de capitaux.

Leur stratagème consistait à proposer à des clients des autorisations spéciales d’exportation de produits de rente, prétendument délivrées dans le cadre des activités du Comptoir Burkinabè des Filières (CBF), contre des sommes allant de 250 000 à 350 000 FCFA.

Lire également 👉Lutte contre le trafic de stupéfiants : La Police Nationale saisit près de 70 kg de drogue à Bobo-Dioulasso

Une fois l’argent encaissé, ils produisaient de faux documents scannés, sur lesquels ils apposaient des signatures et de faux cachets, notamment au nom du Guichet unique du commerce, ainsi que de la Direction générale des impôts et des Douanes. Le préjudice financier est estimé à plusieurs millions de francs CFA.

Grâce à la collaboration des populations et des responsables sécuritaires des institutions financières, les enquêteurs ont pu procéder à la saisie de deux véhicules, de motos, de divers appareils et d’importantes sommes d’argent en numéraire.

La Police nationale a salué cette franche collaboration et exhorté les citoyens à maintenir la vigilance et à dénoncer tout cas suspect via les numéros verts 17, 16 et 1010.

Source : Police nationale

     
