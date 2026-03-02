Amir Abdou a déjà joué quatre fois le Burkina Faso pour trois défaites et un nul

Le nouveau sélectionneur des Étalons du Burkina Faso Amir Abdou, 53 ans connait bien les Étalons du Burkina Faso. A la tête des Comores et de la Mauritanie, il a eu l’occasion d’affronter à quatre reprises les Étalons pour trois défaites et un match nul.

La première fois que le Burkina Faso, vice-champion d’Afrique à l’époque, a croisé le chemin des Comores entraînés par Ami Abdou, c’était le 05 mars 2014 en match amical. La rencontre s’était tenue à Saint Francis Turcan où les deux équipes s’étaient séparés sur le score de 1 but partout. Alain Traoré avait ouvert le score pour le Burkina Faso, entraîné par Paul Put, à la 16e minute de jeu sur penalty.

L’égalisation comorienne intervient également sur penalty. Benjamin Balima repousse le ballon des mains dans la surface. Ben Mohamed El Fardou, transforme le penalty en battant Moussa Germain Sanou (1-1), le gardien de but burkinabè lors de cette rencontre.

Double confrontation à l’occasion des éliminatoires de la CAN

Les Étalons se retrouvent dans le même groupe lors des éliminatoires de la CAN 2017. Au retour d’une CAN frustrante en Guinée Équatoriale où les Étalons n’avaient pu franchir, le premier tour, les Burkinabè, entraînés par Paulo Duarte s’imposent (2-0) cette fois. Aristide Bancé permet aux Etalons d’ouvrir le score (1-0). Le deuxième but burkinabè est l’œuvre de Jonathan Zongo en fin de rencontre (2-0) au Stade du 4 Août de Ouagadougou.

Lors du match retour, les Burkinabè s’imposeront à nouveau. C’est Alain Traoré qui donne la victoire à l’équipe nationale du Burkina Faso. Les Burkinabè qualifiés pour la CAN 2017 termineront à la 3e place de la compétition.

Victoire du Burkina Faso face à la Mauritanie

Puis Amir Abdoul sera plus tard nommé sélectionneur de l’équipe de la Mauritanie en 2022. Il qualifie les Mourabitounes à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (disputée en 2024). Cette fois, il retrouve le Burkina Faso, entraîné par Hubert Vélud, pour leur premier match de groupe. Un penalty transformé par Bertrand Traoré (1-0) dans les arrêts de jeu (90+6) permet aux Étalons de s’imposer.

Désormais, Amir Abdou qui a l’occasion de jouer les Étalons et donc de les étudier aura la charge de réaliser de meilleures performances.