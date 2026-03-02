Montée des couleurs à la Primature : Le Premier ministre appelle à intensifier l’action gouvernementale au service des populations

La cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales s’est tenue ce lundi 02 mars 2026 à la Primature, sous la présidence du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. À cette occasion, le Chef du Gouvernement a salué l’engagement des forces combattantes et invité l’ensemble des acteurs publics à accélérer la mise en œuvre de l’action gouvernementale, conformément aux orientations du Président du Faso, Chef de l’État, Ibrahim Traoré.

‎À l’issue du cérémonial, le Premier ministre a adressé ses vœux de bon et fructueux mois de mars aux travailleurs de la Primature ainsi qu’à l’ensemble des Burkinabè.

Il a rappelé la portée spirituelle particulière de cette période, marquée par des temps de pénitence au sein des communautés musulmane et chrétienne catholique, formulant le souhait que les prières élevées en ces jours contribuent à raffermir la paix dans les familles et sur toute l’étendue du territoire national.

‎Dans le même élan, le Chef du Gouvernement a invité à une pensée reconnaissante en faveur des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés sur le théâtre des opérations.

Saluant leur bravoure, leur patriotisme et leur sens du sacrifice, il a rendu hommage aux combattants tombés pour la patrie et exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a souligné que leur engagement quotidien nourrit la conviction que le Burkina Faso surmontera les épreuves et consolidera durablement son unité.

‎Le Premier ministre a rappelé que le pays fait face à un défi historique majeur. Il s’est toutefois dit confiant dans la capacité de la génération actuelle à mobiliser les ressources nécessaires pour ouvrir une nouvelle page de l’histoire nationale, tournée vers le développement, la souveraineté et le rayonnement du Burkina Faso.

‎Abordant le rythme de l’action gouvernementale, il a relevé que les attentes des populations demeurent fortes et légitimes. Il a appelé à consolider, amplifier et accélérer la dynamique de la Révolution progressiste populaire (RPP), rappelant la métaphore aéronautique employée par le Président du Faso : l’année 2026 doit correspondre à l’atteinte de la vitesse « V1 », seuil décisif à partir duquel l’avion n’a plus d’autre alternative que de décoller.

‎Tout en reconnaissant les avancées enregistrées dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation, ainsi que dans les domaines stratégiques tels que l’agriculture, l’élevage et les infrastructures, le Chef du Gouvernement a invité à ne pas se satisfaire des acquis. Selon lui, les résultats les plus significatifs restent à concrétiser et l’année 2026 doit être celle de victoires encore plus importantes, porteuses de transformations profondes et durables dans tous les secteurs de développement.

‎Dans cette perspective, il a exhorté l’ensemble des acteurs à faire preuve d’audace et d’innovation pour bâtir l’avenir, à l’image des forces combattantes qui ont récemment réaffirmé l’autorité de l’État dans plusieurs zones du territoire. Il a exprimé sa confiance dans le génie, l’engagement et l’esprit de sacrifice des Burkinabè pour relever collectivement les défis du moment.

‎Source:𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞