Coopération multilatérale : Elysé Ouédraogo présente ses lettres d’accréditation à la Commission économique pour l’Afrique

L’Ambassadeur du Burkina Faso à Addis Abeba et Représentant permanent auprès de l’Union africaine et de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Elysé OUEDRAOGO, a présenté ses Lettres d’accréditation au Secrétaire exécutif de la CEA Claver GATETE, le 25 février dernier.

Outre les formalités de remise officielle, cette cérémonie a servi de cadre pour passer en revue la coopération entre cette institution onusienne et le Burkina Faso. Claver GATETE a saisi l’occasion, pour rappeler les domaines dans lesquels sa structure coopère avec le Burkina Faso.

Il s’agit d’un accompagnement qui s’opère à travers le Bureau régional de la CEA basé à Niamey et qui s’articule autour de l’appui à la formulation des politiques avec des données statistiques, la diversification de l’économie, la formation et l’employabilité de la jeunesse, la promotion du secteur privé, et la promotion de l’industrialisation.

Selon lui, la CEA prend également en compte les projets du nouveau cadre confédéral d’intégration de l’économie à savoir l’AES.

A son tour, l’Ambassadeur Elysé OUEDRAOGO a transmis au Secrétaire exécutif de la CEA, les chaleureuses salutations du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, ainsi que celles du peuple burkinabè.

Il a ensuite salué le rôle que la CEA joue dans la collecte, le traitement et la diffusion d’informations économiques sur l’Afrique et s’est réjoui des bonnes relations entre son pays et la CEA, des relations que l’Ambassadeur s’engage à renforcer davantage.

Il a souligné que le Burkina Faso, en dépit de la crise sécuritaire qu’il traverse, a choisi de se battre pour une accélération du développement de son économie, pour redonner espoir aux populations et ainsi assécher les bases de recrutement des groupes terroristes.

Plusieurs réformes et projets ont été engagés pour restructurer l’économie et assurer sa performance et l’accompagnement de la CEA sera toujours d’une grande utilité, de l’avis de l’Ambassadeur OUEDRAOGO.

Au terme de la cérémonie, le Secrétaire exécutif a salué l’une des visions des autorités burkinabè, qui consiste à mettre un accent particulier sur la formation des jeunes en vue de lutter contre le chômage.

Il a également apprécié les avancées notables constatées dans le secteur de l’économie au Burkina Faso.

Source : DCRP/MAE