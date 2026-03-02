Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 23 février au 1er mars 2026 au Burkina Faso

La semaine du 23 février au 1er mars 2026 a été particulièrement dense au Burkina Faso, rythmée par des décisions judiciaires, des annonces sécuritaires, des initiatives économiques et des avancées culturelles et sportives.

Côté justice, le procès de Yaké Camille Yé et de ses co-prévenus a repris au Tribunal de grande instance Ouaga I. Cette audience s’inscrit dans l’affaire dite Amidou Tiegnan, portant sur un détournement présumé de plus de trois milliards de francs CFA. Une reprise très attendue, perçue comme un signal fort dans la lutte contre la criminalité économique.

Autre fait marquant, à Koupéla, de lourdes condamnations ont également été prononcées dans des dossiers liés à la corruption. Dans le même élan, des sanctions disciplinaires ont été prises dans le cadre des mesures KORAG, avec la révocation d’un médecin et la rétrogradation d’un adjudant de police.

Sur le terrain politique et institutionnel, Ouagadougou a accueilli les ministres des trois piliers de la Confédération des États du Sahel. Les travaux ont abouti à l’adoption du projet de feuille de route de l’An II. Les participants ont également condamné les tentatives de déstabilisation terroriste et exprimé leur reconnaissance au Président du Faso pour son leadership à la tête de la Confédération.

Au chapitre social, une initiative de soutien aux populations a été lancée. La commune de Ouagadougou, en partenariat avec la SONAGESS, a mis en place une opération de vente de riz local à prix subventionné, destinée à soulager les ménages durant la période de jeûne.

Sur le plan économique et industriel, la Société industrielle de l’agroalimentaire pour la transformation des oléagineux (SIATOL) a inauguré, le vendredi 27 février 2026, son complexe industriel dans la zone de Kossodo à Ouagadougou. Une infrastructure dédiée à la transformation des oléagineux, inscrite dans la dynamique d’industrialisation et de création d’emplois.

La défense et la sécurité ont occupé une place importante dans l’actualité. 710 Volontaires pour la défense de la Patrie, spécialisés dans la construction, sont désormais opérationnels au sein de l’Agence Faso Mêbo. Les Forces armées nationales ont, pour leur part, démontré leur montée en puissance à travers un exercice majeur de tir d’artillerie, tandis que l’Armée de l’Air a enregistré la sortie de sept nouveaux officiers.

Toujours au registre sécuritaire, la Police nationale a lancé le concept « Police Yaka », axé sur la proximité avec les populations. À Ouagadougou, la Police municipale a inauguré un nouveau commissariat au secteur 33, marquant le début du déploiement de ses structures dans l’arrondissement 7. Le Colonel Issa Yaguibou a été nommé Chef d’État-major de la Gendarmerie nationale.

Sur le plan institutionnel, le Conseil des ministres de la semaine a adopté plusieurs décisions majeures. Parmi elles figurent une ordonnance portant avancement exceptionnel au profit des Forces de sécurité intérieure, ainsi que des communications relatives à l’organisation du Tour féminin Yennenga du Faso et à d’autres mesures liées à la gouvernance et à la discipline administrative.

Concernant la construction nationale, l’Agence Faso Mêbo a reçu d’importants dons en matériaux et équipements. La semaine a également été marquée par le lancement de la plateforme numérique « Sereya », destinée à assurer une gestion transparente des contributions.

Autre séquence importante, la lutte contre la désinformation a été au centre d’une rencontre entre le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la communication. Cette initiative a été suivie du lancement de la plateforme « Burkina en marche », vitrine des réalisations nationales depuis 2022.

Sur le plan culturel, les préparatifs de la 22ᵉ édition de la Semaine nationale de la culture se poursuivent. Parallèlement, l’appel à films pour la 30ᵉ édition du FESPACO a été lancé. À Tougan, des acteurs culturels et touristiques du Sourou ont bénéficié d’une formation dédiée à la valorisation du patrimoine local.

Enfin, l’actualité sportive a été marquée par la nomination du technicien comorien Abdou Amir au poste de sélectionneur des Étalons A, à l’issue d’un appel à candidatures et d’un processus de sélection mené par la Fédération burkinabè de football. Aussi par le lancement des travaux de rénovation du stade municipal Dr Issoufou-Joseph-Conombo et par la défaite des Étalons dames face au Maroc en match amical.

La semaine s’est achevée avec la cérémonie de clôture de l’encadrement civique et patriotique de plus de 58 000 élèves dans la région du Kadiogo, clôturant une séquence placée sous le signe de l’engagement citoyen et du patriotisme.

