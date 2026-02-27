Burkina Faso : Sept nouveaux officiers de l’Armée de l’Air aptes à servir !

L’Armée de l’Air du Burkina Faso compte désormais dans ses rangs sept nouveaux membres ayant suivi le Cours de Perfectionnement des Officiers Subalternes de l’Armée de l’Air (CPOSAA/CECFAA). Après quatre mois de formation intensive, ces personnels sont désormais aptes à occuper les fonctions de commandants d’escadron aérien et de chef de moyens d’une base aérienne. Ce premier contingent est composé de cinq pilotes et de deux mécaniciens. Leur sortie est survenue ce vendredi 27 février 2026 à Ouagadougou.

Le Cours de Perfectionnement des Officiers Subalternes de l’Armée de l’Air est une initiative s’inscrivant dans le cadre de la formation continue des officiers de l’Armée de l’Air (AA) totalisant au moins deux années d’expérience. Pour cette première session organisée sur le sol national, la formation a débuté le 2 novembre 2025 pour s’achever le jeudi 26 février 2026.

Durant leur cursus, ces sept officiers ont bénéficié d’un renforcement de capacités axé sur les opérations, le leadership, ainsi que sur l’approfondissement de leur culture militaire et générale. Le programme s’est articulé autour de trois phases pédagogiques, complétées par diverses conférences, des visites de structures nationales civiles et militaires, ainsi qu’un voyage d’étude.

« Il s’agit du tout premier cours de ce genre organisé au sein de l’Armée de l’Air. Il s’est déroulé selon trois phases pédagogiques : la première a porté sur le commandement, le leadership et la culture générale ; la deuxième s’est orientée vers l’administration et la logistique ; la troisième phase a permis d’aborder la thématique des opérations aériennes », a expliqué le Commandant Éric Compaoré, formateur.

Le Capitaine Salim Dicko, représentant des stagiaires de cette promotion inaugurale, a souligné que ces quatre mois de cours constituent une étape cruciale pour contribuer à la construction du pays et devenir des chefs exemplaires.

« Nous savons que les regards seront tournés vers nous, que notre conduite, notre professionnalisme et notre engagement seront observés. Alors camarades, restons dignes de cette confiance », a-t-il lancé.

Le CECFAA a vu le jour suite à la restructuration de l’Armée de l’Air intervenue en 2024, par le décret N° 2024-1042/PRES/MDAC du 9 septembre 2024. Sa mission principale est de mettre en œuvre la politique de formation spécialisée des personnels de ce corps d’élite.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24