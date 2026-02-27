Annonce | 1xBet présélectionnée dans cinq catégories à SiGMA Africa 2026 : stratégie, connaissance du public et confiance au cœur de son activité

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

La marque d’envergure mondiale 1xBet maintient sa position parmi les fleurons de l’industrie africaine de l’iGaming. L’entreprise participera à SiGMA Africa 2026, qui se tiendra du 3 au 5 mars à la Grand Arena du GrandWest Casino and Entertainment World, au Cap.

L’Afrique est depuis longtemps une région prioritaire pour 1xBet : une réglementation dynamique, des normes de protection des joueurs en constante augmentation, des partenaires locaux professionnels et des solutions innovantes rendent ce marché unique. L’entreprise est reconnue pour son expertise des stratégies de marché et son écosystème de partenaires qui soutient des stratégies de croissance à long terme.

1xBet soutient activement le sport sur le continent, en tant que partenaire officiel de la Confédération africaine de football (CAF) et de tous les tournois organisés sous son égide. 1xBet collabore avec les principaux clubs et fédérations sportives d’Afrique, investit dans les tournois amateurs et aide les jeunes talents à atteindre leur plein potentiel. Parmi ses partenaires internationaux figurent le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, la FIBA ​​et d’autres organisations internationales, ce qui renforce la solide réputation de la société.

Cinq nominations témoignent de son leadership constant

En 2024, 1xBet a été désigné Best Sportsbook Operator in Africa, confirmant ainsi sa position de leader sur le continent.

En 2025, la marque a été nommée Best on Mobile, soulignant ses solutions mobiles innovantes et son approche centrée sur l’utilisateur sur les marchés africains.

En 2026, l’entreprise a été présélectionnée dans cinq catégories des SiGMA Africa Awards :

Best on Mobile 2026 (soutenu par ALEA)

Best Casino Operator 2026 (soutenu par ALEA)

Best Sportsbook Operator 2026 (soutenu par Velitech)

Best Marketing Campaign 2026 (Global FIBA Strategic Partnership)

Best Affiliate Program 2026 (1xPartners)

Chaque nomination témoigne des réalisations concrètes de l’entreprise, de l’innovation et du marketing aux stratégies d’affiliation et à la culture du jeu responsable. Les votes sont ouverts jusqu’au 23 février 2026, pour les délégués et le grand public.

1xBalance : jeu responsable et confiance

SiGMA Africa 2026 accueillera un panel d’experts en marketing responsable, au cours duquel des leaders du secteur débattront de l’intersection entre les pratiques marketing et la protection des joueurs. Parmi les intervenants, Nnanna Chigozie Ewuzie, responsable de la conformité chez 1xBet Nigeria, partagera son expérience pratique du marché africain. La table ronde abordera tous les aspects, de l’application des restrictions d’âge à la mise en œuvre d’outils de vérification et de contrôle efficaces, démontrant comment un marketing responsable soutient directement le jeu responsable.

« Le jeu responsable, c’est bien plus que des règles. C’est une question de confiance, de sensibilisation et de compréhension des joueurs. Nous souhaitons que chacun aborde les paris en toute connaissance de cause, comprenne ses actions et profite d’une expérience de jeu équitable et sécurisée », explique Nnanna Chigozie Ewuzie, responsable de la conformité chez 1xBet Nigeria.

Nnanna Chigozie Ewuzie présentera également des études de cas pratiques sur le travail de la marque avec les jeunes, notamment le soutien aux sports locaux et l’organisation du tournoi de football 1xCup.

L’interaction entre les opérateurs et les régulateurs sera également au cœur des discussions, un facteur essentiel pour l’élaboration de normes sectorielles durables dans toute la région. Les intervenants partageront également les enseignements tirés de l’Indice de protection des joueurs récemment publié par 1xBet, révélant comment la fragmentation des réglementations sur les marchés africains représente à la fois des défis et des opportunités pour le secteur. Cette discussion met en lumière comment une approche réfléchie et centrée sur le joueur permet de créer un écosystème plus sûr et plus fiable, tout en assurant une croissance responsable du marché.

Un écosystème qui multiplie les opportunités

À SiGMA Africa 2026, le stand nᵒ 706 devient un véritable point d’attraction pour les partenaires, présentant des approches éprouvées et offrant une expérience immersive. Les visiteurs pourront profiter de :

Afro-Memo : un jeu de mémoire et d’attention avec des masques africains, jouable en solo ou en équipe.

: un jeu de mémoire et d’attention avec des masques africains, jouable en solo ou en équipe. Discussions et témoignages : des études de cas concrets sur le trafic, les modèles d’affiliation et les stratégies de fidélisation des joueurs, offrant aux partenaires l’opportunité d’échanger et de poser leurs questions.

: des études de cas concrets sur le trafic, les modèles d’affiliation et les stratégies de fidélisation des joueurs, offrant aux partenaires l’opportunité d’échanger et de poser leurs questions. Récompenses et ambiance : iPads, AirPods et une atmosphère dynamique pour une découverte mémorable et captivante de la marque.

Le stand nᵒ 706 est bien plus qu’un simple lieu de rencontre : c’est un carrefour où stratégie, partenariat et dialogue en direct se croisent, démontrant ce qui fonctionne réellement en Afrique et fournissant aux partenaires des solutions pratiques à appliquer sur leurs propres marchés.

Participer à SiGMA Africa 2026 permet à 1xBet d’échanger des points de vue, d’analyser les tendances du marché et de renforcer sa présence en Afrique.

Les cinq nominations aux prix confirment non seulement la stratégie innovante de l’entreprise, mais aussi la confiance et le respect qu’elle inspire à ses partenaires et à l’ensemble du secteur, faisant de la marque un pilier fiable pour toute société souhaitant se développer dans la région.