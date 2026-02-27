Ouagadougou : SIATOL inaugure son complexe industriel d’environ 2 milliards F CFA

La Société industrielle de l’agroalimentaire pour la transformation des oléagineux (SIATOL) a procédé, ce vendredi 27 février 2026, à l’inauguration officielle de son complexe industriel dans la zone industrielle de Kossodo, à Ouagadougou.

Créée en 2010, la Société industrielle de l’agroalimentaire pour la transformation des oléagineux (SIATOL) a lancé ses premières activités de transformation du soja dès 2011. 15 ans plus tard, elle franchit une nouvelle étape avec l’inauguration d’un complexe modernisé, destiné à renforcer sa capacité de production et sa contribution à la souveraineté alimentaire nationale.

Le directeur général de SIATOL, Marcel Ouédraogo, a indiqué que l’unité industrielle est spécialisée dans la production d’huile alimentaire raffinée à base de soja ainsi que dans la fabrication d’aliments pour volailles et bétail.

Il a laissé entendre que d’un coût global estimé à 1,8 milliard FCFA, le complexe est doté d’équipements de pointe avec une capacité journalière de production de 100 tonnes d’aliments pour animaux, de 40 tonnes de trituration de graines de soja et 10 tonnes de raffinage d’huile de soja par jour.

Selon lui, la création de SIATOL répond à une vision claire à savoir la valorisation des ressources locales afin de générer de la valeur ajoutée au profit des producteurs et des acteurs de la chaîne de valeur du soja.

« Le choix du soja n’est pas anodin », a-t-il expliqué. A l’écouter, cette graine oléagineuse contient en moyenne 20 % d’huile riche en acides gras essentiels, en oméga 3 et 6, ainsi qu’en vitamine E, enrichie en vitamine A lors du raffinage.

Marcel Ouédraogo a fait savoir que l’entreprise emploie actuellement 145 travailleurs permanents, en plus des emplois saisonniers et la signature de contrats agricoles avec plus de 3 000 petits producteurs.

Le directeur général de SIATOL a révélé que la société ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires cumulé de 50 milliards FCFA sur les cinq prochaines années. Pour y parvenir, l’entreprise prévoit la construction, d’ici fin 2026, d’une deuxième usine d’aliments pour volailles et bétail d’une capacité de 200 tonnes par jour, ainsi que l’installation d’une nouvelle unité de trituration de 40 tonnes par jour.

Partenaire stratégique de l’entreprise, Néré Capital accompagne SIATOL depuis plusieurs années. Son directeur général, Job Zongo, a salué les progrès réalisés.

« Nous avons apporté un financement patient, mais aussi un appui en gouvernance, en procédures et en structuration pour permettre à l’entreprise de grandir sereinement », a-t-il souligné, estimant que SIATOL pourrait devenir une référence dans la transformation du soja au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest.

Fonds d’investissement dédié aux entreprises à fort potentiel, Néré Capital affirme concentrer ses interventions sur les secteurs stratégiques liés à l’industrialisation et à la transformation locale, en cohérence avec les priorités nationales.