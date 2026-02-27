Forum UNIAPAC Afrique 2026 : Le leadership chrétien au service de la souveraineté économique du continent

Le Forum économique du dirigeant chrétien d’entreprise s’est ouvert, le jeudi 26 février 2026 à Ouagadougou, à l’Espace M’ba Zouli, en présence de plusieurs délégations africaines. Placée sous le thème central « Entreprises africaines : résilience, innovation et souveraineté économique face aux crises », cette édition ambitionne de tracer les contours d’un nouveau modèle de développement, capable de transformer les défis actuels en opportunités stratégiques pour l’Afrique.

Pour Serge Baguemzanré, président de l’Alliance Catholique des Hommes d’Affaires et Cadres du Burkina (ACATHA-B), l’ambition de ce forum dépasse le simple cadre de la discussion. Il s’agit, selon lui, de mettre en lumière des stratégies entrepreneuriales et financières concrètes permettant aux entreprises africaines de résister aux crises multidimensionnelles.

« L’idée, c’est de permettre à ce que nous entrepreneurs du continent puissions réfléchir ensemble, afin de trouver des solutions endogènes, pour que notre continent puisse définitivement sortir de ces crises que nous traversons, et pouvoir véritablement prendre son envol », a-t-il expliqué d’emblée.

Le programme, dense et ambitieux, se déploie sur 48 heures de travaux. Durant ces deux jours, les participants s’immergeront dans des réflexions stratégiques autour de trois piliers majeurs, notamment la résilience économique, l’innovation et la souveraineté entrepreneuriale.

Au-delà des débats, cet événement revêt une dimension institutionnelle et sociale forte avec deux temps forts. L’assemblée générale de l’UNIAPAC Afrique, le Mentorat pour les jeunes, afin d’assurer la relève.

Présent à cette cérémonie de marque, Monseigneur Prosper Bonaventure Ky, Évêque du diocèse de Dédougou, a salué avec enthousiasme cette initiative qu’il juge d’une pertinence rare. Pour lui, voir l’engagement concret des chrétiens dans la sphère économique est un signal fort.

« C’est pour nous une immense joie de voir des chrétiens s’engager ainsi pour la promotion et le développement économique de notre pays. Cet engagement est d’autant plus louable qu’il intègre les défis complexes auxquels notre monde et notre nation font face aujourd’hui », a-t-il indiqué.

En marge des travaux, une vitrine d’exposition a été aménagée. Ce carrefour du « consommer local » vise à mettre en lumière le savoir-faire des entrepreneurs de la région et à valoriser l’excellence de la production endogène. Des produits transformés aux innovations technologiques, cette exposition sonne comme une preuve que la souveraineté économique de l’Afrique se construit d’abord par la promotion de ses propres talents et ressources.

Véritable carrefour d’échanges internationaux, cette rencontre rassemble des chefs d’entreprise et des décideurs économiques venus de plus de 16 pays d’Afrique et du reste du monde.

Soumane Wahab KARAMBIRI (Stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24