Montée en puissance des FAN : Un impressionnant exercice de tir d’artillerie

Les Forces Armées Nationales (FAN) ont réalisé le 26 février 2026, un exercice de tir d’artillerie d’envergure, démontrant avec force et précision leur montée en puissance. Sous l’œil du Général de Brigade Moussa DIALLO, Chef d’État-Major Général des Armées, lui-même officier d’artillerie, ces armements, acquis grâce à l’effort conjugué du peuple Burkinabè, viennent renforcer les capacités opérationnelles des Forces Armées Nationales.

Sur le champ de manœuvre, le tonnerre des pièces d’artillerie a résonné, traduisant la détermination et la préparation constante des artilleurs du Groupement d’Artillerie et du Bataillon d’Artillerie de Campagne et d’Intervention Rapide (BACIR).

L’objectif de cette campagne de tir était de tester les pièces reçues, voir la précision des tirs et contrôler le niveau d’assimilation des unités formées. Les résultats enregistrés témoignent d’un haut niveau de professionnalisme et la solidité de leur entraînement. L’artillerie joue un rôle déterminant, en apportant un appui-feu puissant et rapide aux unités, tout en conservant la capacité de neutraliser des positions ennemies à distance.

Source : État-Major général des armées (CEMGA)