Ouagadougou : Le Lieutenant-Colonel Karim Konaté dédicace « Pour toi, je pacifierai Ziza » et « L’ange Koti »

Le Lieutenant-Colonel Karim Konaté, directeur central des transmissions, a procédé à la dédicace de ses deux livres intitulés «Pour toi, je pacifierai Ziza » et « L’ange Koti », le jeudi 26 février 2026 à Ouagadougou. Cette cérémonie s’est tenue sous le patronage de Mady Savadogo, Général de brigade et inspecteur Général des Forces armées nationales. Dans ces deux œuvres, l’auteur met en emphase la conflictualité au cœur du schéma narratif.

Tout commence le 24 janvier 2022, selon l’auteur, qui explique la genèse de ces deux œuvres, date à laquelle il a rédigé les deux premières phrases de son premier ouvrage «Pour toi, je pacifierai Ziza ». D’après lui, les personnages ont été inspirés de personnes réelles qu’il a côtoyées en pleine opération en Mauritanie.

« Je me retrouve en Mauritanie dans le cadre des préparatifs d’un déploiement et nous nous retrouvons entre officiers dans un restaurant. C’est là qu’un cadet me rejoint à ma table. Soudain, son téléphone sonne. Après sa communication, je vois la photo d’une dame et je lui demande qui c’est (…) c’est là qu’il m’explique toute l’histoire », a-t-il relaté.

Selon ses explications, tout est parti de cette histoire. Il a également déclaré que l’élaboration de ces deux œuvres ne s’est pas faite sans difficultés, mais qu’il a su les surmonter et qu’aujourd’hui, cette passion est devenue une réalité tangible.

Pour Hugues Naré, critique littéraire, ces ouvrages notamment « Pour toi, je sacrifierai Ziza » ont un contenu riche. Toutefois, il a tenu à souligner quelques insuffisances de fond et de forme, notamment liées à la réédition.

Pour le parrain de la cérémonie, le Général de brigade Mady Savadogo, inspecteur général des Forces armées nationales, ces ouvrages sont le fruit d’une passion bien entretenue, d’un travail acharné et d’une créativité affirmée. Il a expliqué que l’auteur a également été une source d’inspiration pour lui, lui-même auteur d’un livre publié en 2025.

« Le Lieutenant-Colonel Karim Konaté a été pour moi un pionnier dans le domaine de l’écriture », a-t-il déclaré.

Le Général de Brigade Mady Savadogo a invité l’auteur à mettre son talent d’écrivain au service de la réflexion stratégique et à contribuer à la résolution de grandes problématiques intéressant le Burkina Faso en général, et en particulier les Forces armées.

Par ailleurs, les deux livres sont disponibles pour toute personne souhaitant s’en procurer, au prix unitaire de 3 500 F CFA pour « L’ange Koti » et 5 000 F CFA pour « Pour toi, je sacrifierai Ziza ». Ils peuvent être obtenus directement auprès de l’auteur.

Daouda ZONGO (stagiaire)

Burkina 24