Burkina Faso : La 22e Semaine Nationale de la Culture (SNC) « Bobo 2026 » lance ses inscriptions

Le compte à rebours est lancé pour la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) « Bobo 2026 » ! Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, via la Direction Générale de la SNC, a officiellement annoncé l’ouverture des compétitions du Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL). Placé sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », cet événement majeur culminera à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 02 mai 2026.

La SNC est la vitrine par excellence pour promouvoir et valoriser les identités et expressions culturelles des diverses communautés du Burkina Faso. Les nouvelles réglementations sont en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

Deux phases de compétition pour dénicher les talents

Les compétitions du Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL) se dérouleront en deux phases distinctes :

Les Semaines Régionales de la Culture (SRC) : Ces phases de sélection auront lieu du 06 septembre au 09 novembre 2025 dans les chefs-lieux de région, à l’exception de la région des Hauts-Bassins. Chaque Semaine Régionale sera organisée par un Comité régional dédié.

La phase finale nationale : Elle se tiendra à Bobo-Dioulasso, du 25 avril au 02 mai 2026.

Les compétitions du GPNAL sont ouvertes à tous les Burkinabè, sans distinction d’âge, de sexe ou d’origine. Les participants peuvent s’inscrire dans cinq grandes catégories :

👉Catégorie A (Arts du spectacle) : Danse traditionnelle (pools adulte et jeune), Vedette de la Chanson traditionnelle, Musique traditionnelle instrumentale (pools adulte et jeune), Chœurs populaires, Orchestre, Slam, Création chorégraphique, Ballet pool jeune, Peinture.

👉Catégorie B (Arts plastiques) : Batik, Sculpture, Peinture.

👉Catégorie C (Littérature en langue française et en langues nationales) : Roman, Nouvelle, Poésie, Conte, Théâtre.

👉Catégorie D (Art culinaire) : Plat lourd ou plat de résistance, Plat léger ou plat d’entrée, Boisson, Dessert.

👉Catégorie E (Sports traditionnels) : Lutte traditionnelle, Tir à l’arc.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 14 juillet et se clôtureront le 14 août 2025 pour la plupart des catégories.