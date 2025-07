UFOA-B U20 Ghana 2025 | Première défaite des Étalons : « Nous aurions pu maîtriser cette équipe, c’est dommage », le mea culpa du coach

publicite

Les Étalons U20 se sont inclinés face aux Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire lors de la première journée de la Coupe UFOA-B U20 Ghana 2025, dans le groupe B, ce vendredi 11 juillet 2025. Pour le sélectionneur de l’équipe, Boureima Kaboré, cette défaite n’est pas une fin en soi et le travail doit se poursuivre pour les journées restantes.

« Je pense que notre plan de jeu n’a pas fonctionné parce qu’en première mi-temps, nous avons fait une mauvaise entame de match. Selon le plan de jeu, nous devions rester solides, garder le ballon et nous projeter le plus rapidement possible vers l’avant. Malheureusement, aussitôt que nous récupérions le ballon, nous le perdions. Cela fait que nous n’avons pas pu avoir d’occasions. Sinon, nous aurions pu maîtriser cette équipe, c’est dommage », a-t-il analysé.

Parlant du changement de la physionomie du match en fin de période, le supérieur d’Amadou Sampo a ajouté : « C’est tout à fait logique ce soir. Je pense que c’est le début de la compétition, il y a des joueurs que nous n’avons pas aussi reconnus ce soir, il y a des joueurs à qui nous avons fait confiance qui n’ont pas répondu. C’était normal que nous fassions des changements pour pouvoir remonter ces deux buts et avoir un souffle nouveau ».

Quant aux deux matchs de poule restants qui représentent une chance pour cette équipe, son capitaine, Assamadou Ouédraogo, se veut optimiste. « C’est une compétition, nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas tombés. Pour un Burkinabè, on ne tombe pas devant l’adversaire. Nous allons retourner travailler pour revenir encore plus fort », a insisté le capitaine des Étalons U20.

Il faut rappeler que Boureima Kaboré est secondé par Amadou Sampo dans cette compétition des U20.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24