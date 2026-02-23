Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 16 au 22 février 2026 au Burkina Faso

La semaine du 16 au 22 février 2026 a été marquée par une série d’événements majeurs au Burkina Faso, aussi bien sur les plans politique, économique que social. Entre décisions gouvernementales, initiatives de développement et faits de société, l’actualité nationale a été particulièrement dense.

Un nouveau souffle pour le rail à Bobo-Dioulasso

À Bobo-Dioulasso, le transport ferroviaire connaît un souffle nouveau. Quatre locomotives de dernière génération ont été officiellement mises en service, renforçant la capacité du rail et contribuant à la relance de la dynamique économique. Cette acquisition vise à améliorer la fluidité du transport des personnes et des marchandises, tout en soutenant les échanges commerciaux à l’échelle nationale et sous-régionale.

Solidarité et cohésion autour du Ramadan Market

À Ouagadougou, la solidarité s’organise et se rend visible. Du 15 février au 1er mars, la 10e édition du Ramadan Market se tient dans la zone des 1200 Logements. Portée par le CERFI, cette initiative devenue au fil des années un rendez-vous incontournable allie commerce, entraide et citoyenneté.

À l’approche du jeûne musulman, le cadre offre aux populations un espace d’échanges et de soutien mutuel, favorisant l’accès à des produits à coûts maîtrisés et renforçant la cohésion sociale.

Temps de recueillement religieux

Sur le plan spirituel, la période est également marquée par une forte symbolique religieuse. Les chrétiens catholiques sont entrés en Carême le mercredi 18 février 2026. Quarante jours de prière, de jeûne et de partage destinés à préparer la fête de Pâques. Un jour après, les fidèles musulmans se sont lancés dans le mois béni de Ramadan plein de recueillement et de tolérance.

Sécurité : Près de 496 milliards FCFA mobilisés

La question sécuritaire demeure au cœur des préoccupations nationales. En trois ans, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé plus de 496 milliards de francs CFA. Ces ressources ont permis de soutenir les Volontaires pour la Défense de la Patrie, d’équiper les forces de défense et de sécurité, d’acquérir des hélicoptères de combat, mais aussi de financer plusieurs projets structurants dans un contexte de lutte contre l’insécurité.

Réorganisation institutionnelle en vue

Sur le plan institutionnel, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi visant la suppression des douze sièges réservés aux partis politiques à l’Assemblée législative de transition. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la dissolution des formations politiques et traduit une volonté de réorganisation du paysage institutionnel.

Justice : Report du procès Viviane Yolande Compaoré

Dans l’actualité judiciaire, le procès relatif à l’assassinat de Viviane Yolande Compaoré a été renvoyé au 13 mars 2026. Ce report vise à permettre la réalisation d’une expertise psychiatrique de l’accusé, une étape jugée nécessaire pour la suite de la procédure.

Santé : Baisse historique du paludisme

En matière de santé publique, le Burkina Faso enregistre une baisse historique des cas et des décès liés au paludisme en 2025. Une évolution significative attribuée aux efforts conjoints de prévention, de prise en charge et de sensibilisation menés par les autorités sanitaires et leurs partenaires.

Assainissement : Deux nouvelles stations inaugurées

L’assainissement figure également parmi les priorités. Deux stations de traitement de boues de vidange ont été inaugurées à Dano et à Diébougou. Ces infrastructures innovantes permettent de transformer les déchets en ressources utiles pour l’agriculture, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et au développement durable.

Coopération militaire avec la Russie

Sur le plan militaire, la coopération entre le Burkina Faso et la Russie s’est concrétisée par la remise d’un important lot de matériel énergétique et hydraulique au Génie militaire. Ce matériel est destiné aux zones confrontées à de forts défis sécuritaires, dans le but d’améliorer les conditions d’intervention et de vie des forces déployées.

Échos internationaux

À l’international, le Gabon a pris une décision forte. La Haute Autorité de la Communication a suspendu l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire, et ce jusqu’à nouvel ordre, une mesure qui suscite de nombreuses réactions.

Culture et sport en lumière

Enfin, la culture et le sport viennent clore l’actualité. Seize jeunes talents ont achevé leur formation dans le cadre du programme « Les Elles du Cinéma », renforçant la place des femmes dans l’industrie cinématographique. Sur le plan sportif, au Maroc, dix-huit supporters sénégalais ont été condamnés à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24