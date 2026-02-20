Axe Moscou-Ouaga : 192 millions de F CFA de matériel pour le Génie Militaire

Dans la dynamique de renforcement de la coopération militaire entre Ouagadougou et Moscou, une cérémonie de remise de matériel s’est tenue le vendredi 20 février 2026 au Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana. Ce don, estimé à plus de 192 millions de FCFA, vise à soutenir les capacités opérationnelles du Génie Militaire dans les zones de crise.

Ce geste fait suite au mémorandum d’entente signé en août 2025 à Moscou entre les ministères de la Défense des deux nations. Le lot de matériel réceptionné comprend 10 groupes électrogènes de différentes puissances, 15 transformateurs de 100 kW et 125 filtres à eau complets.

Pour les Forces Armées Burkinabè (FAN), l’enjeu est double. Il s’agit d’assurer l’autonomie énergétique des unités sur le terrain et fournir des services de base aux populations civiles. Le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse, Commandant du Groupement Central des Armées (GCA), a souligné l’importance de cette dotation.

« Ce matériel sera déployé dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales que pour les forces combattantes là où l’accès à l’électricité et à l’eau potable constitue un défi majeur», a-t-il indiqué.

Il a également précisé que cette remise n’est que la première phase d’un programme plus vaste qui inclue des projets sociaux, tels que la construction d’écoles et la rénovation d’infrastructures.

Au-delà de l’aspect technique, cette cérémonie symbolise la diversification des partenariats stratégiques du Burkina Faso sous l’impulsion du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré. Pour le Colonel Bassinga, cette alliance se distingue par son pragmatisme.

« La coopération que nous avons avec la Fédération de Russie est vivace, elle est concrète. Elle prouve que notre alliance est orientée vers le terrain et vers le citoyen burkinabè », a-t-il souligné.

Du côté russe, le Colonel Roman Aleksandrovich Ponomarev, attaché de défense, a réitéré l’engagement de son pays à accompagner le peuple burkinabè dans sa quête de souveraineté et de prospérité.

« La mise en œuvre des projets humanitaires et sociaux constitue une étape importante dans la réalisation des objectifs de développement du Burkina Faso, parallèlement au renforcement des capacités des forces armées », a-t-il déclaré.

Les équipements seront immédiatement acheminés vers leurs lieux de destination. Ce partenariat illustre une nouvelle approche de la sécurité où la résilience sociale des populations est placée au même rang que la reconquête du territoire selon le Colonel Bassinga.

Akim KY

Daouda Zongo (Stagiaire)

Burkina 24