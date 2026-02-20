Burkina Faso : Faso Mêbo lance un recrutement massif pour renforcer ses centrales de production routière

L’Agence Faso Mêbo (AFM) a annoncé, le 18 février 2026, l’ouverture d’un vaste concours de recrutement dans le cadre du renforcement de ses brigades d’infrastructures routières. Cette opération s’inscrit dans la dynamique de développement durable impulsée par la Présidence du Faso et vise à consolider les capacités techniques des centrales de concassage et d’enrobé.

Le recrutement concerne deux unités stratégiques intervenant dans la construction et la réhabilitation des routes nationales il s’agit des centrales de concassage et des centrales d’enrobé.

Plusieurs profils sont recherchés

Encadrement et ingénierie : directeurs d’exploitation (Bac+5), chefs de centrale, chefs de carrière et responsables qualité/HSE (Bac+3).

directeurs d’exploitation (Bac+5), chefs de centrale, chefs de carrière et responsables qualité/HSE (Bac+3). Technique et maintenance : techniciens en électromécanique, mécaniciens, électriciens-automaticiens et soudeurs.

techniciens en électromécanique, mécaniciens, électriciens-automaticiens et soudeurs. Production et logistique : opérateurs de concasseur et d’épandeuse, magasiniers et manœuvres.

L’objectif affiché est de doter ces unités industrielles d’un personnel qualifié capable d’assurer une production continue et performante des matériaux nécessaires aux chantiers routiers.

Fidèle à sa doctrine, l’Agence Faso Mêbo précise que les candidats admis devront suivre une formation de Volontaire pour la Défense de la Patrie (VDP).

Le concours est ouvert aux Burkinabè des deux sexes, âgés de 18 à 50 ans au 31 décembre 2025. Les futurs recrues devront faire preuve d’une grande disponibilité, les affectations pouvant intervenir sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins des chantiers.

Dans un souci de transparence, le Directeur général de l’AFM, le Commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, a instauré une procédure de candidature entièrement dématérialisée.

Les dossiers seront reçus du 23 au 27 février 2026 à 23h59, exclusivement par voie électronique à l’adresse [email protected].

Les candidats doivent transmettre un document PDF unique, n’excédant pas 15 Mo, soigneusement nommé selon le poste et la centrale visé. L’Agence rappelle qu’aucun frais n’est exigé et met en garde contre toute tentative d’arnaque.

La sélection se déroulera en deux étapes : une présélection sur dossier, suivie d’un entretien oral et, le cas échéant, d’un test pratique.

COMMUNIQUE RECRUTEMENT CENTRALE CONCASSAGE ET ENROBE