Carême et jeûne : La SONAGESS lance une vente de riz subventionné à Ouagadougou

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 8 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

La Commune de Ouagadougou annonce une opération spéciale de vente de riz local à prix subventionné, à l’initiative de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS). Cette mesure vise à soutenir les ménages à l’approche des périodes de jeûne chrétien et musulman. 

Un communiqué daté du 20 février 2026, indique que les ventes ont débuté le 18 février et se poursuivent quotidiennement de 8h à 14h, dans les points de vente habituels de la commune, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

Lire également 👉Saisie record de riz avarié au Burkina Faso : Une menace pour la santé publique neutralisée

Deux types de riz sont concernés par cette opération :

  • le riz long grain, cédé à 10 000 FCFA le sac de 25 kg ;
  • le riz brisure, vendu à 8 000 FCFA le sac de 25 kg.

Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette mesure sociale, l’achat est limité à un sac par personne.

Les autorités communales appellent à la collaboration et au civisme des populations pour garantir le bon déroulement de l’opération.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 8 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse (GCA)

Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 16 au 22 février 2026 au Burkina Faso

il y a 3 heures

Six candidats retenus pour la phase finale du recrutement du sélectionneur des Étalons A

il y a 22 heures
Kaya, le Dr Nézien et son équipe redonnent corps à la souveraineté médicale face au handicap

Kaya : Le Dr Nézien et son équipe redonnent corps à la souveraineté médicale face au handicap

il y a 1 jour

Sachets plastiques : L’heure de la traque a sonné

il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page