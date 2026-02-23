Carême et jeûne : La SONAGESS lance une vente de riz subventionné à Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou annonce une opération spéciale de vente de riz local à prix subventionné, à l’initiative de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS). Cette mesure vise à soutenir les ménages à l’approche des périodes de jeûne chrétien et musulman.

Un communiqué daté du 20 février 2026, indique que les ventes ont débuté le 18 février et se poursuivent quotidiennement de 8h à 14h, dans les points de vente habituels de la commune, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

Deux types de riz sont concernés par cette opération :

le riz long grain, cédé à 10 000 FCFA le sac de 25 kg ;

le riz brisure, vendu à 8 000 FCFA le sac de 25 kg.

Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette mesure sociale, l’achat est limité à un sac par personne.

Les autorités communales appellent à la collaboration et au civisme des populations pour garantir le bon déroulement de l’opération.