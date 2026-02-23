Communiqué | LONAB clarifie les rumeurs et explique sa campagne contre le blanchiment des capitaux

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Depuis le 18 février 2026, la LONAB conduit une campagne de sensibilisation destinée à son personnel et à sa force de vente dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément aux exigences réglementaires du secteur des jeux d’argent.
Cette initiative vise uniquement à renforcer la vigilance et à permettre l’identification des signes liés au blanchiment, suivant des procédures standards appliquées à l’échelle internationale.
La Direction Générale rassure sa clientèle : aucune collecte d’informations n’est effectuée à des fins d’intimidation ou de persécution. Les activités de la LONAB se déroulent dans un cadre légal, sécurisé et transparent.
La LONAB invite chacun à faire preuve de vigilance face à la désinformation.
Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso.

 

     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Affaire Tiégnan 2 : Yé Yaké Camille rejette les accusations et s’explique sur ses millions

il y a 10 secondes

Agence Faso Mêbo : 710 VDP de la construction désormais opérationnels

il y a 9 minutes

Carême et jeûne : La SONAGESS lance une vente de riz subventionné à Ouagadougou

il y a 3 heures
Le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse (GCA)

Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 16 au 22 février 2026 au Burkina Faso

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page