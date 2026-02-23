Communiqué | LONAB clarifie les rumeurs et explique sa campagne contre le blanchiment des capitaux

Depuis le 18 février 2026, la LONAB conduit une campagne de sensibilisation destinée à son personnel et à sa force de vente dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément aux exigences réglementaires du secteur des jeux d’argent.

Cette initiative vise uniquement à renforcer la vigilance et à permettre l’identification des signes liés au blanchiment, suivant des procédures standards appliquées à l’échelle internationale.

La Direction Générale rassure sa clientèle : aucune collecte d’informations n’est effectuée à des fins d’intimidation ou de persécution. Les activités de la LONAB se déroulent dans un cadre légal, sécurisé et transparent.

La LONAB invite chacun à faire preuve de vigilance face à la désinformation.