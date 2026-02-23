Agence Faso Mêbo : 710 VDP de la construction désormais opérationnels

Commandant de la Brigade des Volontaires pour la défense de la Patrie (BVDP), le Lieutenant-colonel Mahamady SAWADOGO, a présidé, ce lundi 23 février 2026 au Centre national de formation des VDP, la cérémonie de fin de formation de 710 recrues de l’Agence Faso Mêbo.

‎‎Engagés avec l’Agence Faso Mêbo, pour la construction des infrastructures, ces 710 VDP de la construction, ont tous reçu une formation militaire initiale.

Selon le Commandant du centre de formation des VDP, le Commandant Ousseni ZIDA, « trois semaines durant, les cours de tactiques, d’armement, de secourisme au combat et techniques d’actions immédiates, de civisme et de patriotisme ont été dispensés aux volontaires ».

‎Ces aptitudes et connaissances vont leur permettre de se protéger, de se défendre et de protéger le matériel qui sera mis à leur disposition. « Cette formation militaire va leur permettre de remplir sereinement leur mission régalienne », soutient le Commandant Ousséni ZIDA.

‎‎Le Capitaine Arsène ROUAMBA, représentant le Directeur général de l’Agence Faso Mêbo, a indiqué que les 710 volontaires de la construction ont reçu des valeurs de patriotisme, de persévérance et de solidarité.

‎‎« Sur le terrain, nous aurons déjà de la discipline, nous aurons de la vitesse d’exécution qui vont nous permettre de ne pas travailler comme ce que nous avons l’habitude de voir, mais de pouvoir augmenter notre vitesse de croisière et ainsi pouvoir répondre aux attentes et aux exigences du Camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ », soutient le Capitaine Arsène ROUAMBA.

‎ Nadège COULIBALY/IDO, une des recrues a dit la fierté qui anime les apprenants de cette promotion à la fin de la formation. « Durant ces trois semaines, nous avons appris beaucoup de choses, les cadres nous ont formés sur la cohésion, le patriotisme et le respect », souligne-t-elle.

‎‎Selon le représentant du directeur général de l’Agence Faso Mêbo, cette cérémonie de sortie du complément de la deuxième vague de VDP de la construction, ne marque pas seulement la fin d’une formation, elle consacre un choix. Le choix du dévouement à la Patrie.

Source : Présidence du Faso