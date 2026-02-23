SNC 2026 : Le comité national d’organisation dévoile le visuel et les grandes orientations

En route pour la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) ! Prévue du 25 avril au 2 mai 2026, la biennale culturelle se précise. Ce lundi 23 février 2026, le Comité National d’Organisation (CNO) s’est réuni à Bobo-Dioulasso pour faire le point sur les préparatifs. Ce point de presse a également été l’occasion de dévoiler le visuel officiel de l’événement.

Placée sous le thème « Culture, jeunesse et transmission sociale », la 22e édition de la SNC s’annonce « historique ». En choisissant le Ghana comme pays invité d’honneur et la Russie comme pays invité spécial, le Burkina Faso affirme une ouverture diplomatique et culturelle multidirectionnelle.

Selon le comité national d’organisation, l’événement prend une dimension géopolitique majeure : Il coïncidera avec la 2e édition de la Semaine de la fraternité des États du Sahel. Comme l’a souligné Fidèle Tamini, Président du CNO et Secrétaire général du ministère de la Culture, « cette convergence vise à transformer la culture en un levier de solidarité et de cohésion au sein de l’Espace AES (Alliance des États du Sahel) ».

Outre les enjeux organisationnels, la conférence de presse a permis de découvrir l’identité visuelle et matérielle de cette 22e édition. Du visuel de l’affiche au pagne officiel en Kôkô Donda, jusqu’aux maquettes des trophées de compétition, chaque élément a été conçu et réalisé sur le territoire national

En confiant cette mission à des créateurs burkinabè, le Comité National d’Organisation réaffirme sa volonté de promouvoir le génie local et l’excellence de l’artisanat national.

L’édition 2026 de la SNC se prépare à accueillir plus de 750 000 festivaliers. Pour répondre à cette attente, le CNO entend mobiliser plus de 3 000 artistes pour assurer une animation continue. Le volet académique et compétitif n’est pas en reste avec 1 799 inscrits au GPNAL.