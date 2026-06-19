BeFree Fashion Days 2026 : Ouagadougou au rythme de la mode africaine, de l’innovation et du textile local

La deuxième édition des BeFree Fashion Days se tiendra du 26 au 28 juin 2026 à Ouagadougou. L’annonce a été faite par les organisateurs lors d’une conférence de presse, le jeudi 18 juin 2026 à Ouagadougou, marquant le lancement officiel de l’événement. Placée sous le thème « Textiles africains : innover pour exister », cette édition entend promouvoir les créations africaines et encourager l’innovation dans la valorisation des tissus locaux.

Face aux médias et aux acteurs du secteur, le promoteur de la marque BeFree, Serge Lamizana, a présenté les grandes lignes de ce rendez-vous qui ambitionne de s’imposer comme une vitrine de la mode africaine contemporaine.

Créés en 2025 à l’occasion du dixième anniversaire de la marque BeFree, les BeFree Fashion Days reviennent cette année avec une programmation enrichie et une participation internationale plus marquée. « Les BeFree Fashion Days sont un rassemblement de stylistes nationaux et internationaux pour célébrer la mode dans toute sa diversité », a indiqué Serge Lamizana.

Les festivités débuteront le 26 juin 2026 avec un Street Runway, un défilé de mode en plein air prévu à partir de 14 heures. Cette initiative vise à rapprocher la mode du grand public en investissant les espaces urbains.

Le point d’orgue de l’événement sera la soirée gala du 27 juin 2026 à l’hôtel Azalaï. Une soixantaine de mannequins ainsi que plusieurs créateurs de mode y présenteront leurs collections dans un cadre dédié à la promotion du savoir-faire africain.

La clôture est prévue le 28 juin 2026 avec le BeFree Fashion Chill, un after organisé au 1XL de 16 heures à minuit. Au programme des prestations artistiques, de l’animation musicale et des rencontres entre professionnels, passionnés de mode et visiteurs.

Cette édition réunira des stylistes venus du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Ghana. Des mannequins originaires du Togo, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Mali participeront également aux défilés.

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Pour les organisateurs, cette dimension internationale constitue une opportunité de renforcer les échanges entre les acteurs du secteur et de promouvoir davantage la mode africaine sur la scène continentale.

À travers le thème retenu cette année, les organisateurs souhaitent attirer l’attention sur la nécessité de renouveler l’offre créative autour des textiles africains. Selon Serge Lamizana, l’avenir des tissus locaux passe par une capacité accrue des créateurs à proposer des modèles répondant aux attentes des consommateurs tout en préservant l’identité culturelle africaine.

« Nous voulons que les populations portent davantage les textiles africains. Cela passe nécessairement par l’innovation et la création de modèles adaptés aux goûts actuels », a-t-il souligné.

L’objectif est de concilier tradition et modernité afin de renforcer la compétitivité des créations africaines sur les marchés nationaux et internationaux. Au-delà de cette deuxième édition, les promoteurs nourrissent l’ambition de faire des BeFree Fashion Days un rendez-vous majeur de la mode en Afrique.

« Nous voulons que l’événement grandisse, dépasse les frontières du Burkina Faso et s’impose progressivement comme une référence internationale », a affirmé Serge Lamizana.

Les tickets pour la soirée gala sont proposés à 25 000 FCFA par personne, tandis que l’accès au BeFree Fashion Chill est fixé à 10 000 FCFA. Les billets sont disponibles au showroom BeFree, à l’hôtel Azalaï et au 1XL.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24