Banque islamique de développement (BID) : Dr Aboubakar Nacanabo élu président du Conseil des gouverneurs

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Le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a été élu président du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement (BID), ce vendredi 19 juin 2026 à Bakou, en Azerbaïdjan, pour un mandat d’un an, à l’issue des travaux de la 51e Assemblée annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement.

Cette élection marque une reconnaissance du rôle croissant du Burkina Faso au sein des instances financières internationales et intervient dans un contexte où les pays membres de la BID renforcent leur coopération en faveur du développement économique et social.

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En sa qualité de président du Conseil des gouverneurs, Dr Aboubakar Nacanabo aura pour mission de conduire les travaux de cette instance suprême de décision de la Banque islamique de développement, chargée notamment de définir les grandes orientations stratégiques de l’institution.

 
     
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