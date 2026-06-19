AES : En 48 heures, les armées du Sahel infligent de lourdes pertes aux groupes terroristes

Les forces armées de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont enregistré une série de succès majeurs contre les groupes armés terroristes, illustrant leur montée en puissance opérationnelle et leur coordination croissante sur les différents théâtres d’opérations.

Au Niger, le 18 juin 2026, une attaque coordonnée visant l’aéroport international de Niamey a été rapidement déjouée par les Forces de défense et de sécurité (FDS). Grâce à une réaction immédiate, les assaillants ont été neutralisés avant de pouvoir atteindre leurs objectifs.

Quinze terroristes ont été mis hors de combat, dont six au poste de garde de la douane et neuf lors de leur tentative de fuite. L’intervention a permis le maintien des activités aéroportuaires dans un environnement sécurisé.

La veille, au Mali, les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené une opération offensive dans le secteur de Diéma. L’action s’est soldée par la neutralisation d’une trentaine de terroristes. Les militaires ont également récupéré quinze motos et détruit dix engins explosifs improvisés, dont plusieurs étaient déjà prêts à être utilisés.

Au Burkina Faso, les opérations antiterroristes conduites durant le mois de mai ont également permis de neutraliser plusieurs centaines de combattants ennemis, de démanteler des bases terroristes et de libérer de nombreuses familles retenues en otage.

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Ces résultats témoignent de la détermination des pays de l’AES à renforcer leur sécurité collective. De Niamey à Diéma, en passant par les différents fronts burkinabè, les armées sahéliennes poursuivent leur objectif commun : Priver durablement les groupes terroristes de toute capacité de nuisance et restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble des territoires concernés.