AES-CEDEAO : Ouagadougou prépare la stratégie du dialogue pour les grands enjeux régionaux

Ouagadougou accueille, du 23 au 25 juin 2026, un atelier stratégique de la Confédération des États du Sahel (AES) consacré à la préparation des futures consultations avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La rencontre a été officiellement ouverte le mardi 23 juin dans la capitale burkinabè sous la présidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso.

‎Réunissant des experts, diplomates et hauts fonctionnaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger, cet atelier a pour objectif d’élaborer un document-cadre stratégique destiné à orienter les échanges entre la Confédération AES et la CEDEAO sur les questions d’intérêt commun.

‎Durant trois jours, les délégations travailleront à la définition d’une position commune sur plusieurs dossiers majeurs, notamment l’intégration régionale, la libre circulation des personnes et des biens, la coopération économique ainsi que la sécurité régionale.

Les participants examineront également les différents axes de coopération susceptibles de renforcer les relations entre les deux organisations dans un esprit de dialogue constructif, de respect mutuel et de préservation des intérêts des populations ouest-africaines.

« La Confédération des États du Sahel est aujourd’hui l’expression d’une renaissance politique africaine fondée sur la solidarité, la responsabilité collective et la défense des intérêts de nos peuples », a déclaré Hermann Yirigouin Toé, Secrétaire Général du ministère en charge des Affaires Étrangères.

‎À travers cette initiative, la Confédération AES réaffirme sa volonté de promouvoir une approche concertée dans ses relations avec les organisations régionales. Elle entend également consolider sa vision d’un espace sahélien souverain, stable, prospère et ouvert à une coopération bénéfique à l’ensemble des peuples de la sous-région.

« Notre Confédération poursuit sa consolidation institutionnelle alors même qu’elle demeure confrontée à des défis sécuritaires majeurs, à des campagnes de désinformation récurrentes ainsi qu’à des tentatives répétées de déstabilisation », a poursuivi le secrétaire général du ministère en charge des Affaires Étrangères.

Cette étape importante a ainsi jeté les bases d’un dialogue structuré destiné à examiner, dans un esprit constructif et respectueux des intérêts de chaque Partie, les modalités des relations futures entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO.

‎En attendant les conclusions des travaux prévues le 25 juin, les délégations ont salué les avancées enregistrées dans la construction institutionnelle de la Confédération.

Elles ont notamment mis en avant les efforts déployés en matière de coordination diplomatique, de coopération et de partenariats bilatéraux et multilatéraux, qui contribuent à renforcer la place et l’influence de l’AES sur les scènes sous-régionale, régionale et internationale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24