Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto KOUNANDIA du Mercredi 24 Juin 2026.

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TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Kounandia »
Résultats du tirage du mercredi 24 juin 2026
Tirage N° 2026/075
Numéros gagnants : 05 – 83 – 87 – 67 – 10
Chaque tirage est une nouvelle occasion de tenter votre chance et de décrocher le gros lot. Et si c’était votre tour aujourd’hui ?
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Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants agréés.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez de manière responsable
 
     
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