Football : Ronaldinho reprend du service et veut marquer le dernier but de sa carrière

L’ancienne star du football mondial Ronaldinho va effectuer un retour inattendu sur les terrains. À 46 ans, le Ballon d’Or 2005 a décidé de sortir de sa retraite pour rejoindre le club italien de Ravenna FC, pensionnaire de la troisième division, rapporte le média l’avenir.

L’annonce a été officialisée ce mercredi 24 juin 2026 lors d’un événement organisé à Miami, aux États-Unis, en présence de l’ancien international brésilien. Cette signature constitue un véritable coup médiatique pour le club italien, qui nourrit de grandes ambitions tant sur le plan sportif que commercial.

Selon le propriétaire du club, Ignazio Cipriani, Ronaldinho souhaite conclure sa carrière professionnelle de manière symbolique sous les couleurs de Ravenne.

« Son objectif est de marquer le dernier but de sa carrière avec le maillot de Ravenne », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à la presse italienne.

Au-delà de l’aspect sportif, cette collaboration s’inscrit également dans un projet entrepreneurial. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de l’AC Milan entend lancer sa propre marque d’équipements sportifs, baptisée « R10 ». Ravenne deviendra ainsi le premier club à porter officiellement cette nouvelle marque.

« Il veut lancer sa marque technique R10, un peu à la manière de Michael Jordan dans le basketball. Ravenne sera la première équipe à la porter », a précisé Ignazio Cipriani.

Ronaldinho devrait être présenté officiellement aux supporters le 21 août 2026. S’il ne participera pas à la préparation estivale de l’équipe, il devrait néanmoins disputer au moins une rencontre officielle à domicile au cours de la saison.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Ronaldinho avait mis un terme à sa carrière professionnelle en 2015 après son passage à Fluminense. Son palmarès est impressionnant : vainqueur de la Coupe du monde 2002 avec le Brésil, de la Ligue des champions 2006 avec le FC Barcelone, champion d’Espagne et lauréat du Ballon d’Or 2005.

Ce retour surprise offre aux amateurs de football l’occasion de revoir sur les terrains l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire récente du football mondial.