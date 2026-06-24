Mondial 2026 : Le classement FIFA, l’ultime critère pour départager les huit meilleurs troisièmes

Les phases de groupes du Mondial touchent à leur fin. Les troisièmes journées débutent ce mercredi 24 juin 2026 avec le groupe A. Les seizièmes de finale commenceront le 28 juin 2026, avec 32 équipes qualifiées selon différents critères. Si les deux premiers de chacun des 12 groupes valideront directement leur billet, huit des meilleurs troisièmes décrocheront également leur ticket. Mais comment seront désignés ces huit heureux élus ?

Il est acté que les huit meilleurs troisièmes rejoindront les seizièmes de finale aux côtés des deux premiers de chaque poule. Cependant, un protocole précis a été établi pour départager ces équipes et attribuer les places restantes.Mondial 2026 : Le classement FIFA, le dernier degré de la qualification des huit meilleurs 3ème

En effet, en cas d’égalité de points entre plusieurs troisièmes, le premier critère pour départager les équipes concerne le goal-average (différence entre le nombre de buts inscrits et le nombre de buts encaissés). L’équipe avec la meilleure différence de buts à l’issue des trois matchs de groupe est celle qualifiée.

Par ailleurs, si une égalité persiste pour départager les meilleurs troisièmes, il faut alors se pencher sur le nombre de buts. L’équipe avec le plus grand nombre de buts inscrits sur les trois matchs de phase de groupes est celle qualifiée.

Dans cette logique, si des équipes venaient à être encore à égalité, celle qui a reçu le moins de cartons prend l’avantage. Mais le dernier point de règlement, qui, lui, ne peut laisser place à aucune égalité, est le classement Fifa.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24