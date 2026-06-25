Communiqué | CBRTR : Convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire le 27 juin 2026

Chers membres du Comité Burkinabè de la Route et du Transport Routier (CBRTR).Vous êtes conviés à une importante Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le samedi 27 juin 2026 à partir de 10h dans la salle de conférences de la Direction Générale des Infrastructures de Transport (DGIT) sise à Gounghin.

Cette Assemblé Générale Extraordinaire s’articulera autour de l’ordre du jour suivant:

Examen des rapports moral, d’activités et financier du Bureau sortant, audition du rapport des commissaires aux comptes; Adoption des rapports du Bureau sortant et quitus; Examen et adoption des nouveaux Statuts et Règlement Intérieur; Election et installation du nouveau Bureau Exécutif; Examen et adoption du programme d’activités et du budget de l’exercice 2026-2029; Divers

Vu l’importance de l’ordre du jour, mobilisons-nous pour la réussite de cette Assemblée Générale Extraordinaire.