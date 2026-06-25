Communiqué | CBRTR : Convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire le 27 juin 2026

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Chers membres du Comité Burkinabè de la Route et du Transport Routier (CBRTR).Vous êtes conviés à une importante Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le samedi 27 juin 2026 à partir de 10h dans la salle de conférences de la Direction Générale des Infrastructures de Transport (DGIT) sise à Gounghin.

Cette Assemblé Générale Extraordinaire s’articulera autour de l’ordre du jour suivant:

  1. Examen des rapports moral, d’activités et financier du Bureau sortant, audition du rapport des commissaires aux comptes;
  2. Adoption des rapports du Bureau sortant et quitus;
  3. Examen et adoption des nouveaux Statuts et Règlement Intérieur;
  4. Election et installation du nouveau Bureau Exécutif;
  5. Examen et adoption du programme d’activités et du budget de l’exercice 2026-2029;
  6. Divers

Vu l’importance de l’ordre du jour, mobilisons-nous pour la réussite de cette Assemblée Générale Extraordinaire.

 
     
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