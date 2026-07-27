Annonce | Le triomphe du football africain : les grandes histoires du continent au Tournoi planétaire 2026

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Le grand rendez-vous du football mondial en Amérique du Nord s’est achevé après avoir offert aux supporters son lot de victoires mémorables et de surprises retentissantes. Représentée par un nombre record de 10 sélections, l’Afrique a été au cœur de plusieurs moments inoubliables du tournoi. 1xBet, le meilleur site international de paris sportifs, vous propose de revivre les principaux exploits des équipes de notre continent.

Cap-Vert : le nouveau venu qui a refusé de jouer les figurants

Le passage du Tournoi planétaire à 48 équipes a permis à de nombreuses sélections compétitives, jusque-là privées de qualification en raison du nombre limité de places, de montrer ce dont elles étaient capables.

Le Cap-Vert faisait partie de ces nouveaux venus et s’est rapidement imposé comme l’une des grandes révélations de la compétition. Les « Requins bleus » ont tenu en échec la future championne, l’Espagne, privé l’Uruguay d’une place en phase à élimination directe et atteint les seizièmes de finale. À ce stade, ils ont livré un combat acharné face à l’Argentine tout au long des 120 minutes de la rencontre.

Mais le Cap-Vert n’a pas seulement marqué les esprits par ses résultats. Les supporters ont découvert une équipe courageuse, audacieuse et parfois complètement imprévisible : des dribbles sans complexe, des passes du talon, des frappes tentées depuis des positions inattendues et aucune crainte face aux grands noms. Ce style spectaculaire a fait des hommes de Bubista l’une des équipes les plus attachantes du tournoi.

Côte d’Ivoire : une qualification historique pour la phase à élimination directe

La Côte d’Ivoire est depuis longtemps considérée comme l’une des sélections les plus talentueuses d’Afrique. Les « Éléphants » ont toujours pu compter sur des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs européens et ont souvent suscité de grandes attentes. Pourtant, dans les grands tournois mondiaux, l’équipe n’était encore jamais parvenue à franchir la phase de groupes.

Au Tournoi planétaire 2026, cette série a enfin pris fin. Grâce à leurs victoires face à Curaçao et à l’Équateur, les Ivoiriens ont atteint la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire, décrochant un résultat attendu depuis de nombreuses années par tout un pays. En seizièmes de finale, les « Éléphants » se sont inclinés face à la Norvège, mais ils ont livré une vraie bataille à l’équipe d’Erling Haaland et quitté la compétition avec le sentiment du devoir accompli.

Pour le football ivoirien, cette qualification représente bien plus qu’un simple passage au tour suivant. Elle marque un cap psychologique important et établit un nouveau repère pour les générations futures.

Sénégal : de grandes ambitions et une fin douloureuse

Le Sénégal s’est retrouvé dans l’un des groupes les plus relevés du tournoi et a dû affronter une opposition redoutable dès ses premiers matchs. Les « Lions de la Teranga » ont tenu tête à leurs adversaires européens, mais plusieurs erreurs regrettables en défense les ont empêchés de prendre des points face à la France et à la Norvège.

Face à l’Irak, le Sénégal a enfin montré ce dont il était capable en signant une victoire éclatante 5-0. Cette rencontre a rappelé à quel point le Sénégal pouvait être dangereux lorsque son attaque disposait d’espaces et que ses leaders trouvaient leur rythme.

Les attentes étaient donc élevées avant la phase à élimination directe, mais le match contre la Belgique a laissé un goût amer. Alors qu’il menait 2-0, le Sénégal n’est pas parvenu à conserver son avantage et a vu son parcours s’arrêter en seizièmes de finale. Le bilan reste contrasté : l’équipe a affiché sa qualité et son potentiel, mais n’a une nouvelle fois pas réussi à répondre pleinement aux grandes attentes de ses supporters.

Afrique du Sud : une belle réaction après un départ difficile

Le tournoi avait mal commencé pour l’Afrique du Sud. La défaite face au Mexique avait placé les « Bafana Bafana » dans une situation délicate dès la première journée.

Mais l’équipe a su réagir. Elle a d’abord arraché un nul face à la Tchéquie, avant de battre la Corée du Sud, l’une des favorites du groupe. Cette victoire a été décisive dans la course à la qualification et a montré que la sélection sud-africaine savait répondre présente sous pression.

En seizièmes de finale, l’Afrique du Sud a affronté le Canada et s’est inclinée sur le plus petit des scores face à l’un des pays hôtes. Malgré cette élimination, les « Bafana Bafana » ont laissé une impression positive. Après leur faux pas initial, ils ont su revenir dans la course et prouver qu’ils étaient capables de tenir tête aux meilleures sélections.

RD Congo : un retour transformé en percée historique

La RD Congo n’avait plus participé au grand rendez-vous du football mondial depuis 1974. Le simple retour des « Léopards » constituait donc déjà un événement majeur. Mais l’équipe ne s’est pas contentée d’une participation symbolique : elle a fait de ce tournoi l’une des plus belles histoires africaines de l’été.

Les Congolais ont largement dominé l’Ouzbékistan, pris un point face au Portugal et sont passés tout près d’éliminer l’Angleterre, future médaillée de bronze. Ils ont obligé l’équipe de Thomas Tuchel à puiser dans toutes ses ressources et se sont battus jusqu’aux dernières minutes pour tenter de décrocher une place en huitièmes de finale.

L’Afrique a réécrit son histoire

Le Tournoi planétaire 2026 a marqué une avancée majeure pour le football africain. Neuf des dix représentants du continent sont parvenus à atteindre la phase à élimination directe. Il s’agit d’un record sans précédent qui envoie un message puissant à l’ensemble du football mondial.

L’Afrique ne quitte pas la compétition avec seulement de belles histoires à raconter, mais aussi avec le sentiment d’avoir franchi un cap important. Le continent l’a prouvé : ses équipes ne viennent plus uniquement pour apprendre et acquérir de l’expérience. Elles viennent pour se battre, surprendre et bousculer la hiérarchie du football mondial.

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