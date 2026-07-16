Sécurité routière au Burkina Faso : L’ONASER lance une vaste campagne à Dédougou pour réduire les accidents

L’Office national de sécurité routière (ONASER) a lancé, ce jeudi 16 juillet 2026 à Dédougou, une conférence régionale publique sur la sécurité routière. Organisée sous l’égide du ministère de la Sécurité, cette initiative s’inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation déployée dans les régions des Bankui, du Guiriko, des Tannouyan et du Djôrô. Placée sous le thème « Quel modèle de citoyen pour notre société dans la circulation routière ? », elle vise à promouvoir des comportements responsables sur les routes afin de réduire les accidents.

Face à la persistance des drames routiers, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, leaders religieux et coutumiers, organisations de la société civile ainsi que les usagers de la route ont répondu présents. Tous partagent un objectif commun à savoir faire de chaque citoyen un acteur de la prévention et de la protection des vies humaines.

Le chef d’antenne Ouest de l’ONASER, le commissaire principal de police Edouard Ouédraogo, a rappelé que la sécurité routière constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique, de développement économique et de cohésion sociale.

« Chaque accident de la circulation est une tragédie qui entraîne des pertes en vies humaines, des blessures parfois irréversibles, des souffrances pour les familles et des coûts considérables pour la collectivité », a-t-il déclaré.

Selon lui, malgré les efforts consentis par l’État et les différents partenaires, la situation reste préoccupante et exige une mobilisation collective ainsi qu’un changement profond des comportements sur les routes.

Cette conférence a également permis de présenter les missions de l’ONASER, notamment la coordination des actions de sensibilisation, la réalisation d’études, l’accompagnement des politiques publiques et la promotion d’une circulation plus sûre.

Les échanges ont porté sur la situation de la sécurité routière au Burkina Faso, avec un focus sur la région du Bankui. Les participants ont notamment passé en revue les principales causes des accidents à savoir l’excès de vitesse, le non-respect du Code de la route, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de substances psychoactives, l’utilisation du téléphone au volant, la fatigue, le non-port du casque ou de la ceinture de sécurité, les défaillances mécaniques et des dépassements dangereux.

Pour le commissaire principal de police Edouard Ouédraogo, la sécurité routière est une responsabilité partagée. « La sécurité routière est l’affaire de tous. Chaque conducteur, motocycliste, cycliste ou piéton porte une part de responsabilité dans la prévention des accidents », a-t-il insisté.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le gouverneur de la région du Bankui, Babo Pierre Bassinga, a rappelé que les statistiques de l’ONASER illustrent l’ampleur du défi. En 2025, le Burkina Faso a enregistré 19 973 accidents, ayant causé 1 008 décès et 15 220 blessés. Dans la seule région du Bankui, 685 accidents ont été recensés, faisant 70 morts et 615 blessés.

Le gouverneur a souligné que ces chiffres interpellent toute la société, d’autant que la majorité des accidents est liée aux comportements humains. « L’accident de la route n’est pas une fatalité, mais surtout un comportement », a-t-il affirmé, appelant les usagers à davantage de responsabilité et au strict respect des règles de circulation.

Il a également rappelé que les trois dernières années confirment cette tendance préoccupante. Le Burkina Faso a enregistré 22 156 accidents en 2023, contre 22 702 en 2024, avec respectivement 906 et 1 068 décès.

La rencontre a bénéficié de la participation de plusieurs autorités religieuses et coutumières. Le chef de canton Louta Ouaro a salué l’initiative, estimant que la sécurité routière ne peut être garantie sans l’implication de toutes les composantes de la société.

« La protection de la vie humaine est une responsabilité collective. Chaque citoyen qui respecte les règles de circulation contribue à préserver des familles et à construire une communauté plus sûre », a-t-il déclaré.

Au-delà de cette conférence, l’ONASER poursuivra sa campagne de proximité à travers une séance d’aérobic et une audience foraine destinées à renforcer les échanges avec les populations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité routière.

À travers cette tournée régionale, l’institution entend renforcer la prise de conscience collective et rappeler un message essentiel : sur la route, chaque comportement peut sauver une vie.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24