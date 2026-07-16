Bénin : Un Musée d’Art contemporain de plus de 19 milliards de FCFA bientôt construit à Cotonou

Les députés béninois ont approuvé, le vendredi 10 juillet 2026, une convention de financement conclue avec l’Agence française de développement (AFD) pour la construction du futur Musée d’Art contemporain de Cotonou (MACC). D’un montant global de 30 millions d’euros, soit près de 19,7 milliards de FCFA, ce projet ambitionne de renforcer le rayonnement culturel du pays tout en stimulant son économie créative, rapporte La Nouvelle Tribune.

Le financement adopté par l’Assemblée nationale repose sur un prêt concessionnel de 25 millions d’euros (environ 16,4 milliards de FCFA) complété par une subvention de 5 millions d’euros (près de 3,3 milliards de FCFA).

Avant son adoption en séance plénière, la convention a été examinée par la Commission de l’éducation, de la culture et des affaires sociales. Selon les autorités, les conditions de remboursement proposées par l’AFD sont jugées favorables pour les finances publiques béninoises.

Devant les parlementaires, le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, a insisté sur la dimension économique du futur musée. « C’est un projet économique qui accompagnera les industries culturelles et créatives et générera des emplois, des activités urbaines et des revenus pour tout l’écosystème », a-t-il déclaré.

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Au-delà de la construction du bâtiment, le financement couvrira également l’ingénierie muséale, la formation des futurs professionnels ainsi que la mise en service de l’établissement. Une attention particulière sera accordée à l’intégration des femmes dans les métiers des industries culturelles et créatives.

Le Musée d’Art contemporain de Cotonou s’inscrit dans une stratégie nationale de développement culturel engagée depuis 2016.

Il viendra compléter plusieurs grands projets déjà en cours, notamment le Musée international de la Mémoire et de l’Esclavage à Ouidah, le Musée international du Vodun à Porto-Novo ainsi que le Musée des Rois et des Amazones d’Abomey, implanté sur un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Avec ce nouvel équipement, Cotonou entend devenir le principal pôle béninois dédié à la création artistique contemporaine.

Au-delà de sa vocation culturelle, le gouvernement béninois voit dans le MACC un outil de diplomatie culturelle destiné à promouvoir les artistes béninois sur la scène internationale.

Déjà engagée dans plusieurs projets d’infrastructures et de développement au Bénin, l’Agence française de développement renforce ainsi son partenariat avec le pays dans le secteur culturel.

Après l’approbation parlementaire, le texte doit encore être ratifié avant le lancement effectif des travaux. À ce stade, les autorités béninoises n’ont pas encore communiqué le calendrier de construction du futur Musée d’Art contemporain de Cotonou.