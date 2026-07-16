Éducation au Burkina Faso : Children Believe mise sur les médias et la famille

L’ONG Children Believe a organisé un « média talk » ce mercredi 15 juillet 2026 à Ouagadougou. Les échanges ont principalement porté sur la contribution des médias sur l’initiative : « Éduquer autrement : Ma première école, ma maison ; l’éducation commence à la maison ».

Dans un contexte marqué par de profondes mutations sociales, l’essor du numérique et les nombreux défis auxquels les familles sont confrontées, Children Believe a mis en place l’initiative « Ma première école, ma maison ».

En effet, ce projet ambitionne de mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux. Son but est de rappeler une conviction essentielle qui stipule que l’éducation et la protection de l’enfant commencent d’abord à la maison.

Selon les premiers responsables de l’ONG, cette démarche vise à renforcer le rôle de la famille. De ce fait, le foyer doit redevenir le premier espace de protection et d’épanouissement des plus jeunes. Par conséquent, l’initiative encourage activement les parents à s’impliquer davantage dans le développement harmonieux de leurs enfants.

Dans cette dynamique, l’ONG estime que les médias occupent une place fondamentale pour atteindre ses objectifs. À cet égard, Christelle Mavalow Kalhoule, directrice pays de Children Believe au Burkina Faso, a souligné l’importance de cette collaboration.

Selon elle, les professionnels de l’information sont indispensables pour sensibiliser les familles sur les valeurs éducatives. De plus, les médias constituent un canal idéal pour encourager l’engagement des jeunes dans le développement de leur pays.

« On a besoin de bâtir des hommes et des femmes de type nouveau, des Burkinabè et des Africains de qualité. C’est pourquoi nous travaillons avec différents acteurs. Nous savons que les médias sont une force pour faire passer ces messages. Ils sont essentiels pour accompagner la conscientisation des parents », a-t-elle expliqué.

En conclusion, cette rencontre a porté ses fruits. En réponse à cet appel, les journalistes présents ont pris l’engagement d’accompagner l’ONG. Ainsi, ils soutiendront activement cette initiative de Children Believe afin de garantir sa réussite auprès des populations.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24