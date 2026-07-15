SIPEN-UEMOA 2026 : Les acteurs Tech appellent à renforcer la souveraineté numérique de l’Union

La 4ᵉ édition du Salon international des professionnels de l’économie numérique de l’UEMOA (SIPEN-UEMOA) s’est achevée, ce mercredi 15 Juillet 2026, à Ouagadougou. Cette cérémonie de clôture a été marquée par l’adoption d’importantes recommandations visant à accélérer la transformation numérique et à renforcer la souveraineté numérique des États membres de l’Union.

Coorganisée par le FED Numérique, et ROP-TIC, ces deux jours d’échanges ont été placés sous le thème « Refonder l’économie numérique au sein de l’UEMOA : Intelligence artificielle, FinTech et Finance inclusive ».

Pour les les participants venus de divers horizons, ils ont appelé les gouvernements à consolider leurs politiques de gouvernance de l’Internet, à accélérer le déploiement du protocole IPv6, à développer des infrastructures numériques souveraines et sécurisées et à accroître la présence des experts nationaux dans les grandes instances internationales du numérique.

Présente à la cérémonie de clôture, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabané, a insisté sur le rôle déterminant du secteur privé.

« Les États créeront les conditions favorables, mais la compétitivité de notre espace reposera aussi sur votre capacité à investir davantage dans les infrastructures numériques, les centres de données, la cybersécurité, les technologies émergentes et les solutions innovantes », a-t-elle déclaré, appelant les entreprises à porter des projets créateurs d’emplois et de valeur pour la région.

Dr Aminata Zerbo/Sabané a par ailleurs salué la mobilisation de la Commission de l’UEMOA, du ROPTIC-UEMOA, de la Fédération des acteurs du numérique du Burkina Faso et de l’ensemble des partenaires ayant contribué au succès de cette édition. Elle a également rendu hommage aux ministres du Mali et du Niger pour leur engagement en faveur de la coopération régionale.

Pour sa part, le président du comité d’organisation, Georges Evariste Tassembedo, s’est félicité d’un bilan très positif. « Au terme de ces 48 heures de travaux, nous enregistrons vraiment un bilan très positif. L’organisation s’est bien passée, et ce, grâce à l’accompagnement de nos différents partenaires. Nous sommes vraiment satisfaits pour cette organisation. Nous avons reçu une quarantaine d’entreprises qui sont venues présenter leurs produits, on a eu trois panels, et bien d’autres », s’est-il réjoui.

Autre fait marquant de la cérémonie a été la transmission du fanion du SIPEN-UEMOA au Niger, pays hôte de la 5e édition. En recevant le symbole, la ministre nigérienne de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique, Adji Ali Salatou, a promis une organisation « à la hauteur des ambitions » des États membres de l’UEMOA.

« Le Niger s’engage à porter cette responsabilité avec la même rigueur, la même hospitalité, et la même ambition que nos pays hôtes précédents. Le Niger se mettra à la tâche avec détermination dans un esprit de continuité avec les acquis de Ouagadougou », a promis le Adji Ali Salatou.

En fin, le SIPEN/UEMOA 2026 a également été marquée par le lancement de l’étude de structuration d’un Fonds TIC de l’UEMOA, un mécanisme destiné à financer des projets numériques structurants à l’échelle communautaire.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24