Burkina Faso : Les Forces combattantes imposent un nouveau rapport de force

L’armée burkinabè poursuit sa dynamique offensive et confirme sa montée en puissance sur les différents théâtres d’opérations. Ces dernières semaines, les Forces de défense et de sécurité (FDS), appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes, rapprochant un peu plus le pays de son objectif de reconquête intégrale du territoire national.

Les opérations les plus récentes illustrent cette nouvelle capacité de réaction. Plus de 400 terroristes ont été neutralisés lors des attaques coordonnées menées contre Solhan, Sebba et Gayéri, tandis que plusieurs centaines d’autres combattants ennemis ont été mis hors d’état de nuire sur différents fronts.

Les forces engagées ont également récupéré plus de 350 armes de divers calibres, près de 250 motos et d’importantes quantités de matériels logistiques, réduisant considérablement les capacités opérationnelles des groupes terroristes.

Ces performances reposent sur un renseignement de plus en plus précis et une coordination efficace entre les unités terrestres et les moyens aériens.

Dans plusieurs zones sensibles, notamment dans la forêt de Pama et au nord d’Arbinda, les forces combattantes ont anticipé les mouvements ennemis et organisé des ripostes qui ont tourné à leur avantage. À Solhan comme à Sebba, les positions étaient préparées à recevoir les assaillants, transformant leurs offensives en revers majeurs.

Cette montée en puissance s’appuie également sur une parfaite complémentarité entre les unités d’élite, la gendarmerie, les forces conventionnelles et les vecteurs aériens, capables de poursuivre les groupes terroristes jusque dans leur fuite.

Portées par un moral élevé, une meilleure maîtrise du terrain et le soutien constant des populations, les Forces combattantes affichent une capacité opérationnelle qui témoigne des progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme et du renforcement continu de l’outil de défense nationale.