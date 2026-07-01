Attaques terroristes : L’armée burkinabè neutralise plus de 400 assaillants lors d’une vaste riposte

L’État-Major général des Armées (EMGA) a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 1er juillet 2026, que les Forces armées nationales (FAN), appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont mis en échec des attaques terroristes coordonnées menées le 30 juin contre plusieurs positions à Gayéri, Solhan et Sebba.

Selon le communiqué, la riposte, menée conjointement par les unités terrestres et les vecteurs aériens, a permis de neutraliser plus de 400 terroristes.

Les forces combattantes indiquent également avoir récupéré un important lot de matériel composé de plus de 250 motos, de 353 armes de différents calibres, de munitions de guerre et de moyens de communication.

L’EMGA rend hommage à trois soldats tombés au combat, dont deux à Solhan et un à Gayéri, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

L’armée assure que les opérations de sécurisation se poursuivent dans les zones concernées afin de traquer les assaillants.

Elle invite par ailleurs les populations à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité en respectant les consignes de sécurité et en signalant tout individu suspect.